Betalen in het buitenland: welke kaart kiest u het best? Dries Van Damme

09 juli 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De tijd dat we stapeltjes vreemde valuta of eurobiljetten in verborgen hoekjes van onze valies verstopten, ligt al een tijdje achter ons. Betalen en geld opnemen gebeurt tegenwoordig snel en eenvoudig. Maar welke kaart gebruikt u best op uw vakantieoord en hoeveel kost u dat?

Voor wie een trip buiten de eurozone plant, is het uiteraard nog altijd perfect mogelijk om vooraf vreemde deviezen te bestellen bij de bank. Dat biedt als grote voordeel dat u op reis uw budget een pak gemakkelijker onder controle houdt. Het risico op diefstal of verlies moet u er wel bijnemen, daar waar uw financiële instelling uw bank- of kredietkaart meteen blokkeert in geval van misbruik.

Tip: Geld afhalen in het buitenland? Bekijk hier hoeveel het kost per land

Betalen binnen de eurozone

Alle betalingen met een bankkaart met Maestro-functie of een kredietkaart zijn binnen de eurozone gratis. Wie grote aankopen met zijn kredietkaart plant, doet er wel goed aan van vooraf zijn betalingslimiet na te gaan en die indien nodig bij te stellen.

Geld opnemen binnen de eurozone

De tarieven om geld aan een buitenlandse geldautomaat af te halen, variëren volgens het land waar u verblijft. Die kosten – ook wel ‘access fee’ genoemd – zijn bepaald door de eigenaars van de toestellen en zijn op het moment van de transactie zichtbaar. Behoort uw toestel niet tot het netwerk van uw bank, dan betaalt u met een standaard debetkaart in veel gevallen 0,50 euro per transactie. Met uw kredietkaart loopt dat bedrag op tot 5 euro en eventuele extra’s per opname. De debetkaart geniet dus de voorkeur.

Lees ook: Reisannuleringsverzekering: waarom is er zo vaak discussie?

Betalen buiten de eurozone

De banken voorzien extra kosten voor wie buiten de eurozone met een klassieke debetkaart betaalt. Belfius afficheert bijvoorbeeld een verwerkingsprovisie van 0,50 euro per verrichting en een wisselmarge op de wisselkoers van 1,50%. Bij ING gaat het om respectievelijk 0,61 euro en 2,299%. Ga vooraf na of uw bankkaart opengesteld is voor het land van uw bestemming. Blijkt dat niet het geval, dan brengt uw bank of de bankapp dat op verzoek in orde. U kiest sowieso beter voor een kredietkaart. Een betaling gaat enkel gepaard met een wisselmarge (ter vergelijking: 1,50% bij Belfius en 1,60% bij ING).

Geld opnemen buiten de eurozone

Het afhalen van vreemde valuta aan een buitenlandse automaat is zowel met de debetkaart als de kredietkaart veelal een prijzige onderneming. Wie geld opneemt met een debetkaart betaalt een vaste prijs, een toeslag afhankelijk van het afgehaalde bedrag en een wisselmarge. Met een kredietkaart betaalt u bij Belfius 5 euro per opname en een wisselmarge van 1,50%. ING rekent 4,96 euro opnemingskosten plus 1% van het afgehaalde bedrag en een wisselmarge van 1,60%. Of u met een debetkaart dan wel een kredietkaart, het beste af bent, hangt dus af van de grootte van het af te halen bedrag. Het is alvast niet aangewezen om kleine bedragen op te vragen.

Extra’s

De duurdere kredietkaarten omvatten uitgebreide reis- en annulatieverzekeringen. Ze vergoeden bijvoorbeeld de dringende aankopen die u met uw kredietkaart uitvoert wanneer uw bagage niet tijdig ter bestemming geraakt. Het pakket verzekeringen verschilt sterk van kaart tot kaart.

Tip: Vergelijk hier alle kredietkaarten op basis van hun kostprijs, limieten en voordelen.

Bron: spaargids.be.