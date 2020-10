Betaalt u zich ook blauw aan uw verzekeringen?



Johan Van Geyte

10 oktober 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Een gemiddeld Belgisch gezin spendeerde in 2018 1.938 euro aan verzekeringen, volgens het Belgische statistiekbureau Statbel. Vindt u dat ook een straf bedrag of komt u nog hoger uit? Een gemiddeld Belgisch gezin spendeerde in 2018 1.938 euro aan verzekeringen, volgens het Belgische statistiekbureau Statbel. Vindt u dat ook een straf bedrag of komt u nog hoger uit? Spaargids.be ziet wel wat manieren om de factuur omlaag te krijgen.

Volgens de berekening van Statbel gingen de voornaamste happen uit het verzekeringsbudget naar de verzekering van auto, caravan of moto (588 euro), de woning (561 euro) en de gezondheidskosten (467 euro). Daarnaast waren er nog uitgaven voor rechtsbijstand, voor levensverzekeringen, voor reisannuleringen en reisbijstand, voor de uitvaartpolis, voor de familiale, enzovoort.

1. Hebt u de verzekering wel nodig?

Op tijd en stond eens nagaan wat er allemaal - soms automatisch via domiciliëring - van uw rekeningen afgaat, is sowieso een aanrader. Wie weet betaalt u al een tijdje polissen - bijvoorbeeld voor een speed pedelec - die u niet meer nodig hebt.

2. Dubbel gedekt

Wat ook vaak voorkomt, is dat u met dubbele verzekeringen zit. Bijvoorbeeld: u ging net aan de slag bij een nieuwe werkgever, en uw loonpakket is nu inclusief een hospitalisatieverzekering voor u en uw gezinsleden. Dan hoeft u die niet meer nog zelf extra te verzekeren. Leg op een vrije namiddag eens al uw verzekeringen bij elkaar en noteer de dekkingen ervan. Zo ontdekt u snel of u geen onnodige kosten maakt.

3. Verhoog de franchise

Een derde mogelijkheid is het verhogen van de franchise. Misschien hebt u vandaag een franchise van 250 euro, wat inhoudt dat u bij een schadegeval bijvoorbeeld de eerste 250 euro aan schade zelf moet dragen. Maar als u van uzelf weet dat u een voorbeeldige chauffeur bent, dan zou u uw franchise naar 500 euro kunnen brengen. Als er toch een ongeval is, betaalt u meer, maar de verzekeraar moet minder tussenkomen, en kan uw premie bijgevolg verlagen. Let er wel op dat u de hogere vrijstelling financieel aankan, mocht u een schadegeval hebben.

4. Vergelijk prijzen

Een vierde besparingsmogelijkheid is een vergelijking van prijzen en voorwaarden van verschillende maatschappijen. Dat levert altijd besparingsmogelijkheden op.

5. Bundel uw verzekeringen

Woont u in een appartement, dan is het misschien aangewezen een groepspolis te nemen voor alle eigenaars, zodat u schaalvoordelen kan uitspelen. Het heeft als bijkomend voordeel dat bij een schadegeval maar één maatschappij aangesproken moet worden. Er is dan geen conflict meer tussen verschillende verzekeraars.

Let wel dat al uw risico’s met die groepspolis worden gedekt. Bevat hij wel een verzekering voor de inboedel? Is uw woning met duurdere materialen afgewerkt dan de andere flats?

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Lees meer op Spaargids.be:

Ethias start met digitale huurdersverzekeringen

Wanneer kan u veranderen van autoverzekering?

Meer aanhangers van kilometerverzekering kiezen voor lagere premie

Bron: spaargids.be.