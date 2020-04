Betaalt u te veel voor uw energie? Zo komt u het snel te weten Kurt Deman

07 april 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Eind 2019 becijferde de federale energieregulator CREG dat meer dan 360.000 gezinnen tot 600 euro te veel betalen voor hun energie. Wat zeker meespeelt is dat ze niet op zoek gaan naar het energiecontract dat het best bij hun situatie past. Eind 2019 becijferde de federale energieregulator CREG dat meer dan 360.000 gezinnen tot 600 euro te veel betalen voor hun energie. Wat zeker meespeelt is dat ze niet op zoek gaan naar het energiecontract dat het best bij hun situatie past. Mijnenergie.be zoekt uit hoe het anders kan.

Een gezin met twee kinderen dat zijn sanitair water verwarmt met aardgas besteedde in 2018 ongeveer 5 procent van zijn mediane inkomen aan energie. Dat blijkt een studie van energieregulator CREG (*).

Volgens een prijsanalyse van diezelfde energieregulator bedroeg in december 2019 de gemiddelde elektriciteitsprijs van een gezin met een doorsnee verbruik (3.500 kWh) 968 euro in Vlaanderen, 793 euro in Brussel en 979 euro in Wallonië. Voor aardgas ging het om 926 euro, 1.042 euro en 1.187 euro (**).

Bekijk nu even uw eigen jaarafrekeningen. Betaalt u aanzienlijk meer dan die gemiddeldes? Dan is de kans groot dat u echt te veel verbruikt of aan een te hoog tarief gebonden bent. Daarnaast loont het om uw huidige factuur eens naast die van vorig jaar te leggen. Aangezien de gemiddelde energieprijzen in 2019 daalden, zou die normaal gezien eenzelfde patroon moeten vertonen.

Slimme hulpmiddelen

Om precies te achterhalen waar u mogelijk verbetering boekt, zijn er tegenwoordig heel wat hulpmiddelen en gadgets op de markt: van slimme thermostaten over slimme energiemeters tot verbruiksmeters om sluipverbruik en waterlekkage op te sporen.

Die toepassingen zijn vlot te verbinden met uw tablet of smartphone, waardoor u altijd en overal inzicht krijgt in uw energieverbruik. Als u zwart op wit vaststelt dat een toestel uw factuur fors de hoogte in jaagt, bent u waarschijnlijk sneller geneigd om een meer energiezuinig alternatief te betalen.

Te dure energieprijs?

De CREG becijferde nog maar enkele maanden geleden dat 360.000 Belgische gezinnen jaarlijks 600 euro te veel betalen voor hun energie (***). Dat schrijft de energieregulator toe aan de grote prijsverschillen tussen de goedkoopste en de duurste energieproducten op de markt.

De kans is dus reëel dat ook u fors bespaart door naar een goedkopere energieleverancier over te stappen. Een analyse via de vergelijkingssite Mijnenergie.be leert ons dat het verschil tussen de laagst en hoogst geprijsde elektriciteitsfactuur meer dan 200 euro bedraagt, voor aardgas loopt die kloof zelfs op tot bijna 400 euro.



