Betaalproblemen bij IKEA na twee uur weer opgelost HA Rob Van herck

23 april 2018

15u05

Bron: ATV, IKEA, VTM NIEUWS 2 Consument Klanten konden vandaag twee uur lang niet betalen met hun bankkaart in IKEA-winkels in ons land. Dat bevestigt Annelies Nauwelaerts van IKEA België aan VTM NIEUWS. "Filialen over heel Europa kampten vandaag met internetproblemen."

De problemen begonnen rond de middag en troffen alle acht filialen in ons land, net als heel wat winkels in het buitenland. "Cash betalen of met een kredietkaart kon nog wel, maar met een debetkaart ging het niet", vertelt Nauwelaerts. Elk filiaal moest voor zichzelf uitmaken hoe groot de problemen waren, en kon dan eventueel beslissen om klanten een compensatie aan te bieden. "Maar dat is geen maatregel die wordt opgelegd door IKEA Europa", zegt Nauwelaerts nog. Omstreeks 14.20 uur waren alle problemen weer van de baan.