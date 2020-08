Betaalpauze consumentenkredieten slaat niet aan jv

26 augustus 2020

07u03

Er wordt amper betalingsuitstel voor consumentenleningen, zoals autoleningen, gevraagd. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Economic Risk Management Group.

De financiële steunmaatregel van de federale regering is sinds de invoering in mei bijna onbenut gebleven. Voor slechts 6.768 consumentenkredieten is uitstel verleend. Dat is 0,3 procent van het totale aantal kredieten.

Betalingsuitstel voor hypothecaire leningen slaat wel aan. Daar staat de teller op 122.373.