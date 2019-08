Betaal 705 euro minder belastingen door langetermijnsparen Johan Van Geyte

09 augustus 2019

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Zoekt u nog een mogelijkheid om uw belastingfactuur te verlagen? Dan komt het langetermijnsparen zeker in beeld. Naast een belastingvermindering garandeert het u minstens een basisrendement. En u bouwt tegelijk een extra kapitaal op tegen het moment dat u met pensioen gaat.

Het zogenaamde langetermijnsparen verloopt via een tak21-spaarverzekering. Dat betekent dat u een gewaarborgde basisrente krijgt. Daar bovenop kunt u nog een winstdeelneming krijgen als de verzekeringsmaatschappij waarmee u in zee gaat erin slaagt om uw storting met winst te herbeleggen en haar financiële toestand dat toestaat.

Door de huidige lage rentestand kan de gewaarborgde rente vandaag ook 0% zijn. In dat geval moet het hele rendement komen van de winstdeelnemingen, die jaarlijks worden vastgesteld.

Aan de andere kant kan de reeds verworven opbrengst nooit verloren gaan, zoals dat wel het geval is met een beursbelegging. Het kapitaal kan dus alleen maar aandikken, of in het slechtste geval gelijk blijven.

Tip: Bekijk hier de formules van langetermijnsparen met de hoogste gewaarborgde rente.

Tot 2.350 euro

Het bedrag dat u jaarlijks opzij kunt zetten voor het langetermijnsparen, is beperkt. Voor 2019 bedraagt het 2.350 euro. U mag ook minder sparen en als het niet uitkomt, mag u ook jaren overslaan.

Het bedrag dat u besteedt mag u op uw belastingaangifte invullen. Het levert u een belastingbesparing op van 30%. Wie het maximum van 2.350 euro stort, moet dus 705 euro minder aan belastingen betalen.

U kunt ten vroegste starten met langetermijnsparen vanaf uw 18e verjaardag. Ten laatste dient dat te gebeuren voor uw 65ste verjaardag.

Waar kan u langetermijnsparen?

Bent u overtuigd van het langetermijnsparen, dan dient u nog te kiezen bij welke maatschappij u dat doet.

U kunt onder meer kiezen voor de maatschappij met de hoogste gegarandeerde basisrente. Voor de stortingen die u dit jaar doet, komt die aanbieding momenteel van Vita Pensioen van Federale Verzekering met een gegarandeerde rente van 1,25%. De waarborg van de maatschappij geldt evenwel slechts één jaar. Bij Flexx van Argenta vangt u 1,15%, maar die rente is voor de hele looptijd gewaarborgd.

De waarborg geldt overigens alleen voor de storting die u nu doet. Voor latere stortingen kan dit anders zijn.

U kunt ook kiezen voor de formule met de hoogste totale opbrengst, maar daarvoor heeft u een glazen bol nodig. Het bedrag van de winstdeelnemingen kunt u niet op voorhand inschatten.

U kunt wel opteren voor de formule die bijvoorbeeld in 2018 de hoogste totale opbrengst gaf. Dan komt u terecht bij Vita Pensioen van Federale Verzekering met 2,30% en Pension Invest Plan van BNP Paribas Fortis met 2,10%.

Ten slotte kunt u ook kiezen voor de formule met de laagste instapkosten, want die kunnen behoorlijk oplopen indien u niet uitkijkt.

Tip: Bekijk hier de formules van langetermijnsparen met de laagste instapkosten.

