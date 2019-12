Besparingen van Beke zetten kwaad bloed: “Hoe meer zorgpreventie, hoe minder terugbetalingen” SVM

16 december 2019

16u58

Bij verschillende organisaties die zwaar getroffen worden door de besparingen van Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heerst onbegrip. "Investeren in preventie leidt op langere termijn tot winst", zegt Sensoa-woordvoerder Boris Cruyssaert.

Het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid ziet de subsidies krimpen met 6 procent of bijna 187.000 euro. Investeringen die volgens de organisatie nochtans zichzelf terugverdienen. "Niet alleen voor de gezondheid, ook financieel", zegt Cruyssaert. "Zo zijn de hiv-diagnoses gedaald, wat ook te danken is aan de inspanningen rond preventie. Daardoor moeten minder patiënten medicatie nemen. Maar ook voor de samenleving is dit winst, want er moeten minder geneesmiddelen terugbetaald worden."

Sensoa bekijkt momenteel hoe de besparing kan opgevangen worden. In elk geval zal de organisatie op verschillende gebieden minder kunnen inzetten.

“Heel kort dag”

Een gelijkaardig geluid klinkt bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), waar ruim 198.000 euro bespaard wordt. "We bekijken volop hoe we dat gaan opvangen, want het is heel kort dag. Op 1 januari gaan de besparingen al in", zegt VAD-directeur Marijs Geirnaert.

"Op middellange termijn zal dit leiden tot meerkosten bij de behandeling van personen met verslavingsproblemen", luidt zijn waarschuwing. "Het beleid zou er toch op gericht moeten zijn om de kosten naar beneden te halen. Het is kortzichtig om te besparen op preventief gezondheidsbeleid."

Onbegrip is er ook over de reden waarom VAD 6 procent moet besparen en andere organisaties maar 1,3 procent. "Wij bieden ook eerstelijnshulp via onze drugslijn of via projecten als 'Safe 'n sound'."

“Hoe moeten we meer doen met minder middelen?”

"Er zijn zoveel maatschappelijke problemen -obesitas, depressies, suïcide, noem maar op- die veel menselijk leed veroorzaken en waarvoor de maatschappelijke kosten hoog zijn. Tegelijk bestaan er wetenschappelijke bewijzen dat veel problemen kunnen vermeden worden", reageert Linda De Boeck als directrice van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Het expertisecentrum voor gezondheidspromotie en ziektepreventie moet bijna 90.000 euro besparen.

De Boeck voert aan dat 75 procent van de totale uitgaven voor de gezondheidszorg in westerse landen naar chronische aandoeningen gaan. Nochtans zou 70 tot 90 procent van die aandoeningen te vermijden zijn door een gezonde levensstijl. En toch blijkt uit de jongste Oeso-cijfers nog dat België slechts 2,2 procent van de totale uitgaven voor gezondheidszorg uittrekt voor preventie. Het Europese gemiddelde bedraagt 3,1 procent.

"Het valt moeilijk te begrijpen dat hier dan nog op bespaard wordt", zegt De Boeck. "Vooral omdat we de beleidsnota van Beke voor het overige een goede nota vinden. Maar we zien niet in hoe we met minder middelen nog meer zullen kunnen doen.”

Annemans: “Ik mis een visie”

Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) mist een visie. “Er is de beleidsnota waarin staat dat preventie belangrijk is, maar dan is er tegelijk ook deze besparing”, oordeelt hij.

Annemans vindt het terecht dat verschillende organisaties met onbegrip reageren. “Stel dat de logica is dat er een algemene besparing moet komen”, zegt Annemans. “Dan had die besparing zes maanden lang voorbereid moeten worden, zodat er naar efficiëntiewinsten kon gezocht worden. Op hetzelfde moment ga je dan na waar net meer geld nodig is. Dat zou een logische aanpak zijn, een aanpak ‘evidence-based’. Nu hebben ze snel willen schakelen en een lineaire besparing opgelegd, ongeacht of het nu zinvol is of niet.”

Tien miljoen?

Beke beloofde wel al dat hij voor de komende jaren werkt aan tien miljoen euro nieuw preventiebeleid. “Maar dat moet nog nagegaan worden”, zegt Annemans. “In vergelijking met het totale budget voor de gezondheidszorg is dat in elk geval niet veel. Bovendien gaat het dan enkel over screenen en vaccineren, maar niet over het investeren in gezonde levensstijl of het bevorderen van geestelijke gezondheid.”

Volgens Annemans lag het eerder in de lijn der verwachtingen dat Vlaanderen een signaal zou geven omdat er de voorbije jaren net te weinig geïnvesteerd is. “Om de duurzaamheid van ons gezondheidssysteem te behouden, weten we dat we moeten investeren in preventie en gezondheidspromotie. Dat blijkt ook uit de beleidsnota van Beke. Maar dat krijgt dan geen gevolg.”

Annemans is het ermee eens dat preventie zich niet enkel moet beperken tot de zorg en bijvoorbeeld ook via het onderwijs kan komen. Maar hij wijst erop dat de expertise dan wel via de structuren van de minister van Gezondheid komen. “Je kan niet zeggen dat je geen geld hebt en dan verwachten van je collega-ministers dat zij geld gaan toeschieten.”