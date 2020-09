Engie Gesponsorde inhoud Besparen op verwarming? Dat doe je zo! Aangeboden door Engie

29 september 2020

Of je nu verwarmt op aardgas, stookolie of elektriciteit: verwarming is altijd verantwoordelijk voor een groot deel van je energierekening. Om die kost te beperken, heb je heel wat mogelijkheden. Veel gewoontes of ingrepen kosten zelfs helemaal geen moeite. Wij zetten tien bespaartips voor jou op een rijtje.

1. Thermostaat graadje lager

Misschien wel de makkelijkste tip: zet de thermostaat overdag een graad lager. Zo bespaar je al snel 7% op je verwarmingskosten. Een halfuur voordat je gaat slapen kan je de thermostaat al op nachtstand zetten. Je woning blijft nog lang genoeg warm.

Investering: 0 euro

Voordeel: meer dan 100 euro/jaar

2. Sla het onderhoud niet over

Je verwarmingsinstallatie moet je laten onderhouden door een erkend technicus. De periodieke controle van de ketel is trouwens wettelijk verplicht, in Vlaanderen elk jaar voor systemen op stookolie en elke twee jaar voor systemen op aardgas. Regelmatig onderhoud voorkomt niet alleen pannes, je verwarming zal efficiënter werken en minder verbruiken. Zo’n onderhoud kost ongeveer 150 tot 200 euro voor een installatie op aardgas en iets meer voor stookolie. Als je een veel lagere offerte krijgt, moet je zeker nagaan of de technicus wel erkend is.

Investering: 7 euro/maand voor het onderhoud van een gasketel bij ENGIE

Voordeel: minder risico op panne en tot -5% energieverbruik

3. Isoleer de leidingen

Een centraal verwarmingssysteem verliest heel wat warmte via de leidingen. Als die leidingen door niet-verwarmde ruimtes zoals een berging lopen, isoleer je ze best. Zo zal je flink besparen.

Investering: tiental euro’s voor isolatieschalen

Voordeel: -10% warmteverlies

4. Verlucht je woning maar overdrijf niet

Oudere woningen zonder (mechanische) ventilatie hebben verluchting nodig maar niet langer dan 30 minuten per dag, best twee maal een kwartier. Heel wat nieuwbouwwoningen zijn vandaag uitgerust met ventilatiesystemen met warmtewisselaars.

Investering: 0 euro

Voordeel: Je vermijdt veel vochtproblemen in huis, die schade kunnen veroorzaken. En je verwarmt vlugger een droge lucht.

5. Vermijd tochtgaten

Langs tochtgaten gaat meer warmte verloren dan je denkt. Ze zitten niet alleen aan ramen en deuren. Ook de uitsparingen in het schrijnwerk voor linten van rolluiken kunnen veel tocht veroorzaken. Aan de andere kant heb je dan geen verdere verluchting nodig. Sluit, zodra het donker wordt, jaloezieën, gordijnen, rolluiken of luiken. Let er wel op dat de gordijnen niet voor de radiator hangen, want dan blijft de warmte hangen in de tussenruimte.

Investering: 0,80 euro/m isolatiestrip

Voordeel: 10 euro/jaar

6. Ontlucht de radiatoren

Aan het begin van het verwarmingsseizoen moet je verwarmingsketel in topvorm zijn. Het is daarbij heel belangrijk om je radiatoren te ontluchten. De overtollige lucht stapelt zich vooral op bij de hoogstgelegen radiatoren. Als er veel lucht ontsnapt, kijk dan (op de manometer van de ketel) of er nog voldoende water circuleert door de leidingen. De pijl moet tussen 1 en 2 bar staan.

Investering: 0 euro. Ontluchten kan je doen met een draaischroef.

Voordeel: 10 euro/jaar

7. Houd radiatoren vrij

Dek de radiatoren niet af – bijvoorbeeld om wasgoed of handdoeken te drogen – en verstop ze ook niet achter allerlei interieurelementen of meubilair. In kamers die slechts een beperkt deel van de dag verwarmd moeten worden, komt een afzonderlijke thermostaatkraan op de radiator zeker van pas. Met deze infografie verneem je met welke temperaturen de cijfers op een thermostaatkraan overeenkomen.

Dek vooral de kraan niet af! Een thermostaatkraan heeft een sensor die de temperatuur in de ruimte meet. Ligt die lager dan de ingestelde temperatuur, dan verhoogt de kraan de toevoer van warm water in de radiator tot die de gewenste temperatuur bereikt.

Investering: 50 euro voor een droogrek

Voordeel: 10 euro/jaar

8. Breng radiatorfolie aan

Aan de achterzijde van de radiatoren gaat er heel wat warmte verloren via de buitenmuur. Dat kan je vermijden door radiatorfolie aan te brengen achter de radiatoren.

Investering: 5 euro

Voordeel: 10 euro/jaar

9. Plaats een kamerthermostaat

Met een kamerthermostaat kan je gemakkelijk een programmatie opstellen en zo vermijden dat je je huis verwarmt wanneer er niemand thuis is. Een slimme thermostaat maakt zelf keuzes voor jou en weet wanneer hij de ketel moet opstarten en afzetten. Alles kan beheerd worden via een app op je smartphone. Je beheert dus je energie volledig digitaal en vanop afstand!

De ideale plaats voor een kamerthermostaat is ongeveer 1,5 meter boven de grond. Plaats hem niet nabij een buitendeur of tegen een buitenmuur. Anders registreert hij een temperatuur die lager ligt dan in de overige binnenruimte en springt je ketel te snel aan. Plaats hem ook niet nabij een lamp, televisietoestel of een andere warmtebron, want dan krijg je het omgekeerde effect en springt hij te laat of niet aan.

Investering: 298 euro voor een slimme thermostaat zoals boxx van ENGIE.

Voordeel: tot 10% besparing met een goed ingestelde thermostaat

10. Minder energieverbruik met nieuwe ketel

Is je ketel ouder dan vijftien jaar? Dan is het misschien tijd om na te denken over een zuinig model. Deze signalen moeten je alert houden: je ketel viel al in panne, je gas/mazout factuur gaat omhoog, het is moeilijk om een comfortabele temperatuur te halen, je hebt al lekken moeten herstellen aan de ketel…

Investering: +/- 4500€ voor een nieuwe ketel op aardgas

Voordeel: tot 30% energiebesparing met een condensatieketel. En er zijn momenteel interessante promo’s bij ENGIE

