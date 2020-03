Besparen op je autoverzekering? Zo pak je dat aan Kurt Deman

24 maart 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De autoverzekering is één van de weinige kostenposten die de afgelopen jaren meermaals een dalende curve vertoonde. Toch kunt u als consument vaak nog extra besparen. De autoverzekering is één van de weinige kostenposten die de afgelopen jaren meermaals een dalende curve vertoonde. Toch kunt u als consument vaak nog extra besparen. Spaargids.be legt uit hoe u dat het best aanpakt.

De motorvoertuigenverzekering is binnen de jaarlijkse indexcijfers van de consumptieprijzen van de federale overheidsdienst Economie één van de weinige onderdelen die tussen 2015 en 2019 daalde (-3,75%).

Dat danken we onder meer aan de concurrentiestrijd tussen de verzekeraars, de komst van slimme rijhulpsystemen en een verminderd aantal schadedossiers.

De kans is trouwens reëel dat u vandaag nog meer betaalt dan nodig. Het is wel belangrijk om weten dat de goedkoopste autoverzekering niet noodzakelijk de beste keuze vormt. U gaat best na wat uw verzekering precies dekt en hoe ze het (niet-verplichte) bonus-malussysteem hanteert. Rijdt u een jaar zonder ongeval te veroorzaken, dan daalt uw graad (bonus). De hoogte van de bonus-malus beïnvloedt de prijs van de premie van uw autoverzekering. Wie dat in zijn afweging meeneemt, vindt nog heel wat ruimte voor extra besparingen.

1. Vergelijk jaarlijks

Wie een autoverzekering afsluit, laat die meestal voor de volledige levensduur van zijn wagen ongemoeid. Nochtans biedt een andere aanbieder u het volgende jaar misschien betere voorwaarden. Bovendien beïnvloeden onder meer uw leeftijd, woonplaats en ongevallenhistoriek de premie die u betaalt. De kans is reëel dat uw verzekeraar de meest aantrekkelijke premie voorstelt voor jonge chauffeurs, maar dat die na enkele jaren niet meer het voordeligst blijkt.

Bij het overstappen naar een andere maatschappij maakt u bovendien niet zelden aanspraak op een extra korting. Mooi meegenomen: u hoeft niet zelf de voorwaarden van elke verzekeraar uit te pluizen. Vergelijkingssite Spaargids.be legt de autoverzekeringen van een twintigtal aanbieders naast elkaar, zodat u meteen een helder overzicht krijgt.

2. Overweeg een hogere franchise

Bij een gedekt schadegeval ontvangt u van uw autoverzekering een vergoeding voor geleden schade. U moet meestal wel zelf het eerste deel van de schade betalen: de vrijstelling of franchise. Hoe hoger dat vrijgestelde bedrag, hoe groter de korting op uw verzekeringspremie. Beschouwt u uw rijstijl als veilig en acht u de kans op een schadegeval uiterst miniem, dan valt een hogere franchise te overwegen.

3. Rijd voorzichtig

De verzekeraar beloont behoedzame chauffeurs vaak met een extra korting. Wie een jaar geen ongeval in fout veroorzaakt doet daar bij verschillende maatschappijen voordeel mee. Daarnaast heeft een blanco ongevallenhistoriek een positieve invloed op de bonus-malus van uw polis.

4. Jaarlijkse versus maandelijkse aflossing

Verschillende verzekeraars bieden de keuze tussen een maandelijkse en een jaarlijkse betaling van de verzekeringspremie. In sommige gevallen kleeft aan een maandelijkse betaling een hoger prijskaartje.

5. Evalueer uw polis jaarlijks

Bij de aankoop van een nieuwe of recente auto biedt een BA-verzekering met volledige omnium een hogere bescherming. Wanneer de restwaarde van uw wagen daalt, neemt het nut van zo’n polis af. U betaalt dan nog steeds een hoge verzekeringspremie, terwijl het financiële voordeel bij een total loss sterk is afgenomen.

6. Vermijd dubbele dekkingen

Zonder dat u er weet van hebt, bent u voor bepaalde risico’s misschien wel dubbel verzekerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een rechtsbijstandsverzekering apart af te sluiten of als aanvullende verzekering bij uw autoverzekering of reisbijstandsverzekering. Hoewel u dus mogelijk twee keer een premie betaalt, maakt u in geval van schade slechts eenmaal aanspraak op een vergoeding.

7. Overweeg een autoverzekering per kilometer

Voor wie jaarlijks weinig kilometers maalt, kan een verzekering per kilometer voordeliger zijn. Het komt er daarbij wel op aan van uw afgelegde kilometers niet te onderschatten. Een nieuwe gezins- of werksituatie zal het plaatje ook grondig wijzigen.

Autoverzekering berekenen? Doe zelf de simulatie bij 9 verzekeraars op Spaargids.be.

Lees meer op Spaargids.be:

Uitstel van afbetaling tot 30 september voor hypothecaire woonleningen



Autolening aan 0% rente: dit weet u best op voorhand

Pechverhelping? Zoveel kost de polis

Bron: spaargids.be.