Besparen op energiekosten in de winter: zo pakt u dat aan

22 oktober 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Het druilerige weer, de vallende blaadjes en kortere dagen laten er geen twijfel over bestaan: de herfst is in het land, de winter komt eraan. Dat leiden we ook af uit de standen van onze elektriciteits- en aardgasmeters. Om een al te hoge energiefactuur te voorkomen, is het nu het ideale moment om na te gaan waar u kunt besparen.

1. Spring verstandig om met verwarming

Het is niet altijd nodig om uw woning volledig te verwarmen. Draai de verwarming dicht in de ruimtes waar u weinig tot geen tijd doorbrengt. Sluit ook alle tussendeuren. Met een thermostaatkraan die rechtstreeks verbonden is met uw radiator stelt u de temperatuur in elke kamer in zoals u dat wenst. Ga ook na of uw cv-ketel wel nog optimaal werkt, ontlucht de radiatoren en laat eventueel eens een onderhoud uitvoeren.

2. Maak gebruik van uw oven- en strijkwarmte

Een onvervalste huis-tuin-en-keukentip: zet uw oven na gebruik wel af, maar laat de deur openstaan, zodat die de rest van de keuken helpt verwarmen. Die vervelende strijkklus? Die voert u in de koude maanden gewoon uit in uw leefruimte, waardoor de stoom voor extra warmte zorgt.

3. Verlicht rationeel

Hebt u wel nood aan een fel verlichte ruimte? Schemerdonker met enkele kaarsjes maakt het ’s avonds vaak extra gezellig. Overweeg ook om uw huidige lampen door ledverlichting te vervangen.

4. Haal de zon naar binnen

De zon fungeert als gratis verlichting en verwarming. Door op zonnige herfst- en winterdagen de gordijnen te openen, reduceert u de energiebehoefte. Natuurlijk zonlicht geeft ons gemoed bovendien een boost.

5. Beperk het gebruik van de droogkast

De droogkast is een grote energieverbruiker. Op een zonnige, winderige herfstdag droogt wasgoed nog altijd aan de waslijn. Het is ook een optie om het wasrek in een warmere ruimte op te stellen.

6. Maak gebruik van apps en timers

Verschillende applicaties maken het mogelijk om uw energieverbruik te monitoren. Timers zorgen er dan weer voor dat elektrische toestellen en/of verlichting niet nutteloos aan blijven staan.

7. Ga op zoek naar de goedkoopste energieleverancier

De energiemarkt is concurrentieel. De verschillende leveranciers hanteren uiteenlopende tarieven en proberen u met forse welkomstkortingen te lokken. Daar profiteert u als consument van. Online vergelijkingssites gaan na welk contract voor u het goedkoopste blijkt. In vergelijking met uw huidige leverancier bespaart u al snel tweehonderd euro en meer voor elektriciteit en aardgas.

