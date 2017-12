Bespaar op uw woonlening met deze tips Dries Van Damme

Een woonlening neemt een serieuze hap uit uw budget. Elke euro die u daarop kunt besparen telt mee. Consument Wie de beste voorwaarden voor een woonlening kan afdwingen, spaart op het einde van de rit veel geld uit. Niet iedereen is echter een geboren onderhandelaar is, daarmee geven we u enkele tips om het onderste uit de kan te kunnen halen.

Goede voorbereiding is het halve werk

Voor u bij een bank binnenstapt, loont het de moeite om u goed te informeren over de huidige rentes. Zo weet u meteen wat haalbaar is en wat niet. Via Spaargids.be gaat u na hoever banken willen gaan voor uw woonlening. U kunt er voorstellen van afgesloten leningen vinden en zo uw onderhandelingen starten met concrete cijfers. U leert er bijvoorbeeld dat een vaste rentevoet tussen de 1,55 en 1,65% haalbare kaart is als u 200.000 euro wil lenen over een periode van twintig jaar.

Ga vooraf ook na wat uw voorkeur geniet: een variabele of vaste rentevoet. Aangezien de rentevoeten nog altijd laag staan, kiezen veel mensen vandaag voor de veilige vaste rentevoet. Kiest u voor een variabele formule, dan zult u bij de start een nog lagere rente kunnen bedingen. Nadeel is dat u dan ook zelf het risico van een rentestijging neemt – of toch tot op een bepaalde hoogte. Zo zal bij de formule 1/1/1 +3/-3 uw rentevoet maximaal 3% kunnen stijgen of dalen. Als u bereid bent om enig risico te nemen, is het zinvol om de mogelijke opties bij de bank vooraf te bestuderen.

Ken uw eigen kracht

Besef dat u meer onderhandelingskracht hebt als u meer eigen vermogen kunt inbrengen. Ook helpt het als u de bank bijkomende zekerheden kunt bieden, zoals een vast loon, een stabiele gezinssituatie of de borgstelling van een ouder.

In ieder geval is het interessant om verschillende banken tegen elkaar uit te spelen. Starten met een woonkredietsimulatie doet u best eerst bij uw eigen bank. Met dat voorstel kunt u vervolgens naar een andere bank gaan. Biedt die een beter voorstel, ga daarmee dan terug naar de eerste of nog een andere bank. Tracht dat proces vol te houden tot u merkt dat u de benedengrens van de financiële instellingen hebt bereikt. Die tactiek kan ervoor zorgen dat u heel wat centen uitspaart. Doordat een hypothecaire lening doorgaans tien tot dertig jaar loopt, kan het bespaarde bedrag oplopen tot duizenden euro’s.

Weet ook dat u doorgaans een betere rente zult krijgen als u bereid bent om bijkomende producten af te nemen, zoals een schuldsaldoverzekering of een brandverzekering. Best maakt u voor die extra producten ook de vergelijking met het aanbod van andere banken. Zo vermijdt u dat u te veel betaalt en de besparing van uw voordelige woonkrediet deels verliest. Bijkomende producten kunnen uw zicht op het totale kostenplaatje vertroebelen. Daarom zijn hypothecaire kredietgevers verplicht om het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) te vermelden. Dat omvat niet alleen de rentevoet, maar ook de kostprijs van de gekoppelde producten.

Blijven vergelijken

Zelfs al hebt u een heel gunstige woonlening onderhandeld, dan nog geldt dat niet per definitie voor de volledige duurtijd van het contract. Daar kan vooral het dalen van de rente voor zorgen. Daarom is het interessant om af en toe na te gaan of een herfinanciering mogelijk extra voordeel oplevert. Hierbij kan de herzieningssimulator van Spaargids.be helpen. Die houdt niet alleen rekening met de verschillen in rente bij een herfinanciering, maar ook met de kosten die de nieuwe hypothecaire lening met zich meebrengen, zoals de wederbeleggingsvergoeding, aktekosten en dossierkosten.

