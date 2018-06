Bespaar meer dan 25 procent op je energiefactuur met deze eenvoudige tips Joni Horemans

12 juni 2018

11u30

Bron: mijnenergie.be 0 Consument Dat je het licht best uitdoet wanneer je het huis verlaat en de verwarmingsketel uitdraait als je een week weg bent, weten we inmiddels wel. Maar wat zijn nu de grootste energievreters en hoeveel kan je besparen als je ze met enkele eenvoudige ingrepen in toom houdt? 10 tips waarmee je zelf je energieverbruik onder controle houdt.

1.Graadje lager

Of je nu je lief, kroost, goede vriend(in) of kat of hond inschakelt: lekker tegen elkaar aan kruipen met een dekentje bespaart een hoop energie en is nog gezellig ook. Wie de innerlijke mens verwarmt en de verwarming nog maar één graad laat zakken, bespaart gemakkelijk 7 procent energie. In een standaard huishouden is de verwarming dan ook de grootste energieslokop, goed voor 60 procent van het totale energieverbruik. Voor een gemiddeld gezin dat een rijhuis bewoont en 2.000 euro per jaar aan energierekeningen ophoest, komt één graadje minder dus neer op een voordeel van 84 euro. Door ’s nachts de verwarming uit te zetten of tot 13-15°C te laten zakken kan je nog eens 10 procent, of 120 euro per jaar uitsparen.

Totale besparing: 120 euro per jaar.

2. Maak het dubbel gezellig

Halveer/ decimeer energieverbruik voor ontspanning door afzonderlijke laptops en tv uit te schakelen en samen te kijken, op jullie 60 procent zuinigere lcd-scherm uiteraard. Of ga nog wat meer back to basics en steek kaarsen aan terwijl je van gedachten wisselt over de zin van het leven - of de onzin van een hoge energiefactuur. Je wint 30 euro op een jaar en een hoop extra gezelligheid.

Totale besparing: 30 euro per jaar.

3. Led rules

Heb je liever modern licht, kies dan voor ledlampen. In 2009 tekende de Europese Unie het doodvonnis van Edisons gloeilamp, maar ook de spaarlamp is inmiddels op zijn retour. Teer je nog op gloeilampen van 40 watt? Die kosten je elk 9,2 euro per jaar, en dan moet je ze nog maar drie uur per dag laten branden. Voor een spaarlamp van 12 watt betaal je nog maar 2,76 euro, maar een ledlamp is met 1,38 euro op jaarbasis wel nog eens de helft goedkoper.

Wist je trouwens dat spaarlampen schadelijke chemicaliën bevatten en veel minder langer meegaan? Waar een spaarlamp een levensduur van 8.000 tot 10.000 branduren heeft, klopt de ledlamp er 35.000 à 50.000. Door spaarlampen te vervangen door ledlampen betaal je gemiddeld 12 euro minder elektriciteit per jaar.

Totale besparing: 12 euro per jaar.

4. Koop/gebruik een A+++ vaatwasser

Een vaatwasser met energielabel A+++ verbruikt veel minder dan een exemplaar van de gele of rode categorie. Zelfs in vergelijking met een A vaatwasser is het verschil aanzienlijk. De A+++ vaatwasser is 30 procent zuiniger dan een toestel met label A, 20 procent zuiniger dan een machine met A+ label en 10 procent zuiniger dan eentje met A++ label.

Een wasbeurt met een A+ vaatwasser kost per wasbeurt 1,05 kWh. Het nieuwste A+++ model draait hetzelfde voor 0,836 kWh. Op jaarbasis komt dit neer op een kostprijs van respectievelijk 70 euro en 55 euro. Op 10 jaar bespaar je dus zelfs binnen de energiezuinigste categorie gemakkelijk 150 euro, ofwel 15 euro per jaar.

Totale besparing: 15 euro per jaar.

5. Kies een andere energieleverancier

Dankzij een onafhankelijke vergelijkingssite als mijnenergie.be worden het vergelijken van tarieven van energieleveranciers en het overschakelen naar een goedkoper aanbod even gemakkelijk als tomaten kopen in de supermarkt. Je neemt je energie-afrekening bij de hand, geeft je verbruik in en een seconde later verschijnt er een overzicht van alle actuele tarieven met promoties. Met een paar klikken kun je bovendien meteen overschakelen naar een goedkoper aanbod. Zo kun je bovenop je verminderde verbruik nog eens tot flinke percentages besparen dankzij de lagere prijs.

Totale besparing: door energieprijzen en leveranciers te vergelijken kan u tot 384 euro besparen* in Vlaanderen en tot 259 euro in Brussel.

Vergelijk hier alle prijzen van energieleveranciers in België

6. Yep, size matters

Hoe zuiniger een machine, hoe meer je er voor betaalt, maar die investering win je op termijn via een lagere energierekening terug. Wat meer uitgeven bij de aanschaf, is daarom meestal een slim idee, voor het milieu én voor je portemonnee.

Dit geldt zeker voor je wasmachine, droogkast, ijskast, vriezer en televisietoestel. Een wasmachine is gemiddeld verantwoordelijk voor 4 procent van je energieverbruik. De oude generaties gebruiken 40 procent meer energie dan de nieuwste modellen, die soms nog maar amper 2 euro per maand uit je energiebudget happen.

Doorslaggevend voor het verbruik van een wasmachine is niet alleen het energielabel, maar ook de trommelgrootte. Koop dus geen grotere machine dan je nodig hebt: voor een gezin tot 3 personen moet een machine met een vulcapaciteit van 7 kilo volstaan. Je was komt ook properder uit een volle trommel en de aankoopprijs van een kleiner toestel ligt lager.

Totale besparing: 40 euro per jaar.

7. Let goed op met sluipverbruik

Een euvel dat je gemiddeld 100 euro per jaar kost en dat je echt wel volledig kan bannen is het sluimerverbruik. Dit gaat vooral over elektronica als tv, computer, printer en gsm-oplader; die laat je vaak gewoon aanstaan zonder ze te gebruiken. Mispak je niet, want ook in slaapstand kosten deze apparaten energie!

Hoe je dat oplost? Simpel, kies stekkerdozen met een off-schakelaar, zo zet je alles snel aan en uit.

Totale besparing: 100 euro per jaar.

8. Op ieder potje een deksel

Je bespaart nog meer door ook achter het fornuis slim met energie om te springen. Wie steeds een deksel op de pot zet, bespaart twee derde energie. Kook je elektrisch, dan spaar je ieder jaar 35 euro uit. Kook je op gas, dan win je nog eens 13 euro. Eten bereiden op een gasfornuis is dan ook goedkoper dan op een elektrisch.

Totale besparing: 48 euro per jaar.

9. IJsvrije koelkast

Jammer, maar waar: vlijtig schoonmaken heeft ook effect op je energiefactuur. Verwijder je regelmatig het ijslaagje op de koelelementen van de ijskast, krijg je daar een bonus van 12 euro voor op je jaarafrekening. Een ijslaag van 2mm jaagt het verbruik van je koelkast immers met 10 procent de hoogte in.

Totale besparing: 12 euro per jaar.

10. Waarom geen spaardouche installeren?

Wassen moet, maar het kost ook energie: 15 procent van de energie-uitgaven van een gemiddeld gezin gaan naar warm sanitair water. Het vormt hiermee de tweede grootste uitgavepost. Een spaardouchekop reduceert het verbruik van energie en water met de helft.

Totale besparing: 150 euro jaar.

Resultaat

Een gemiddeld gezin heeft een jaarrekening van 2.000 euro. U kan in totaal 911 euro besparen door onze tips te hanteren én door van energieleverancier te veranderen (gesteld dat u van de duurste naar de goedkoopste switcht).

Vergelijk hier alle prijzen van energieleveranciers

Lees ook:

Veranderen van energieleverancier kan op elk moment mits het respecteren van een overstapperiode van minimum 1 maand.

Waar bevindt mijn huidig energiecontract zich ten opzichte van de contracten die momenteel op de markt te verkrijgen zijn?

De "Turteltaks", de Vlaamse energieheffing wordt afgeschaft, wat betekent dit nu voor uw elektriciteitsfactuur?

* Berekening gebaseerd op basis van het prijsverschil tussen het goedkoopste en het duurste aanbod.