Bespaar 1.000 euro op uw lening met een hypothecair mandaat

Als u een hypothecair krediet afsluit, brengt dat kosten met zich mee. Een notariële akte opmaken en de hypothecaire waarborg inschrijven leveren vaak een gepeperde rekening op. Een hypothecair mandaat is een goede manier om deels aan die kosten te ontsnappen. Volgende aandachtspunten helpen u om maximaal van de voordelen te profiteren.

Wat is een hypothecair mandaat?

Meestal is aan het kopen of bouwen van een huis een hypotheek verbonden. Die garandeert de bank dat u de verstrekte lening netjes terugbetaalt. Een nadeel voor de koper is dat er notariskosten aan vasthangen. Voor een lening van 150.000 euro telt u snel 4.200 à 4.600 euro neer. Dat bedrag omvat o.a. de vergoeding voor de notaris, de registratierechten, het recht op geschriften en het honorarium voor de hypotheekbewaarder.

Sommige banken laten toe dat u (een deel van) de te lenen som in een zogenaamd hypothecair mandaat of hypothecaire volmacht onderbrengt. Gaat u bijvoorbeeld een hypothecaire lening aan bij KBC, ING of Axa, dan zullen die banken open staan voor een hypothecair mandaat, toch als uw financiële draagkracht voldoende groot is. Bij een hypothecair mandaat geeft de bank zichzelf de toelating om tijdens de looptijd van de lening een hypotheek te vragen op een vooraf vastgelegd bedrag.

Met andere woorden: als de aflossing van uw lening niet vlot verloopt, zal de bank uw hypothecaire mandaat alsnog omzetten naar een hypothecaire inschrijving. De kosten hiervoor kunnen hoger zijn wanneer u meteen voor een hypothecaire inschrijving had gekozen.

Lagere notariskosten

Het belangrijkste voordeel van een hypothecair mandaat is dat de kosten lager liggen dan bij een gewone lening. Het gaat hier dan ook gewoon over een akkoord tussen u en de bank. De inschrijving bij het hypotheekkantoor mag u overslaan. Bovendien zullen de aktelonen, registratiekosten en erelonen ook een stuk lager liggen.

Zo kan u op een lening van 150.000 euro snel 900 tot 1.100 euro besparen. Als u uw lening helemaal volgens plan afbetaalt, omzeilt u een flink stuk van de kosten van uw hypotheek.

Fiscaal nadeel

Het grootste nadeel van een hypothecair mandaat is van fiscale aard. U kan de terugbetaling van kapitaal en intresten niet aftrekken van uw belastingen. Bij een hypothecaire inschrijving van minstens tien jaar kan u dat wel. Het is dus heel goed mogelijk dat de besparing via het hypothecaire mandaat niet opweegt tegen het verlies van het fiscale voordeel.

Verenig uw hypothecair krediet met een hypothecair mandaat

Een interessant alternatief is om een hypothecair woonkrediet met een hypothecair mandaat te combineren. Op die manier ontsnapt u aan een deel van de notariskosten, terwijl u toch geniet van fiscaal voordeel. Zo kan de bank bij een lening van 150.000 euro de hypothecaire inschrijving tot 75.000 euro beperken en voor de resterende 75.000 euro een hypothecair mandaat toestaan. De kunst is dan om via zogenaamde spitstechnologie een optimaal evenwicht tussen beide te vinden. Omdat het om vrij ingewikkelde materie gaat, vraagt u best aan een fiscaal expert om die balans te helpen zoeken.

Houd er wel rekening mee dat de gekregen waarborgen niet overdraagbaar zijn tussen verschillende kredietgevers. Wanneer u tijdens de looptijd beslist om uw lening door een andere bank te laten herfinancieren, dan zullen de waarborgen van de eerste bank worden geschrapt. Zowel het schrappen als de nieuwe inschrijving bij de tweede bank brengen kosten met zich mee. Daarbovenop komt ook nog eens de wederbeleggingsvergoeding van maximum drie maanden rente voor de eerste bank.

