Bescherm je bankkaart tegen fraudeurs... met aluminiumfolie

Bron: Belga 0 Test-Aankoop Test-Aankoop waarschuwt voor bankkaarten om contactloos te betalen. Fraudeurs zouden ongemerkt kleine bedragen kunnen stelen. Consument Test-Aankoop waarschuwt voor bankkaarten die zijn uitgerust met een chip om contactloos te betalen. Fraudeurs kunnen met een betaalterminal geld afhandig maken zonder dat de kaarthouder het beseft, beweert de consumentenorganisatie op zijn site. Maar geen nood: volgens Test-Aankoop kan de kaarthouder zich al beschermen met een stuk aluminiumpapier.

Contactloos betalen wint aan populariteit. Steeds meer banken rusten hun bankkaarten uit met een NFC-chip (Near Field Communication), en ook met sommige smartphones is contactloos betalen mogelijk. Het volstaat daarbij om de kaart of de telefoon tegen een betaalterminal te tikken om te betalen. Voor kleine bedragen, meestal tot 25 euro, moet er zelfs geen code ingevoerd worden.

Hoewel de banken zeggen dat op die manier betalen veilig is, meent Test-Aankoop dat er risico's aan verbonden zijn. De consumentenorganisatie laat in een filmpje zien hoe fraudeurs een betaalterminal, gekocht via het internet, in een krant zouden kunnen verstoppen om vervolgens tegen een handtas van een slachtoffer aan te tikken in de hoop dat daar een bankkaart met NFC in zit. Op die manier kunnen kleine bedragen ongemerkt gestolen worden, luidt het.

KBC: "Nog geen klachten ontvangen"

KBC, dat ruim twee jaar geleden als eerste NFC-bankkaarten lanceerde in België, heeft nog geen klachten binnengekregen over dergelijke fraude. "Het is niet zo eenvoudig om aan een terminal te geraken en je moet er ook een contract voor afsluiten. Het is daardoor gemakkelijk om te achterhalen wie heeft gefraudeerd", legt een woordvoerster uit. Bovendien zal de buit niet al te groot zijn, want na twee betalingen van maximum 25 euro moet de gebruiker de pincode invoeren.

Toch adviseert Test-Aankoop om de NFC-chip te blokkeren met een gewoon stuk aluminiumpapier, een hoesje of een speciale houder. Op die manier wordt een 'kooi van Faraday' gemaakt rond de kaart, waardoor geen contact meer mogelijk is met de betaalterminal. Ook kan de klant zijn bank vragen om de dagelijkse limiet van de kaart te verlagen. Wie het zaakje helemaal niet vertrouwt, kan de NFC-functie volledig laten uitschakelen, of een kaart zonder NFC vragen.