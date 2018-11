Benzineprijs zakt naar laagste peil sinds maart TMA

22 november 2018

10u02

Bron: Belga 0 Consument De maximumprijs van benzine 95 E10 daalt vrijdag met 3 cent naar 1,41 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Het is van maart dit jaar geleden dat de benzineprijs nog lager stond, blijkt uit de gegevens van de Belgische Petroleum Federatie.

Halverwege maart stond die prijs op 1,405 euro per liter, maar nadien ging het crescendo. Sinds de piek van begin oktober op 1,553 euro per liter, het hoogste peil in ruim drie jaar, gaat de benzineprijs weer in dalende lijn.

Ook benzine 98 (E5) daalt in prijs: -4,1 cent tot maximaal 1,478 euro per liter. De dalingen zijn het gevolg van de schommelingen op de internationale markten.