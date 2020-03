Benzineprijs zakt naar laagste peil in ruim 11 jaar en stelt pomphouders voor dilemma TMA

17 maart 2020

10u42

Bron: Belga 14 Consument De prijs voor benzine zakt woensdag naar het laagste peil sinds begin 2009. Dat blijkt uit statistieken van de Belgische Petroleum Federatie. Een liter benzine 95 (E10) mag dan nog maximaal 1,182 euro per liter kosten, zegt de federale overheidsdienst Economie.

Deze keer gaat er 11,8 eurocent van de maximumprijs, vorige week was er al een daling met 11,4 eurocent. De scherpe daling stelt de pomphouders voor een dilemma, zegt Johan Mattart van de Belgische federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco). Sommigen hebben vorige week aan de hogere prijs ingekocht en moeten nu verkopen met verlies, zegt hij. “Dat mag niet, maar ze mogen ook niet boven de officiële prijzen verkopen. Dat is een tweespalt.”

De situatie is ongezien. De coronacrisis ligt aan de basis van de forse dalingen. Doordat het economische leven en de luchtvaart stilvallen, is er minder vraag naar olie. Daarnaast zijn Saoedi-Arabië en Rusland in conflict over de productie. En ook de rentedaling door de Amerikaanse centrale bank heeft een impact. “Voor de consument is het goed, maar iemand betaalt de rekening”, zegt Mattart.

De federatie van brandstoffenhandelaars roept de federale overheid op om de distributie van olieproducten mogelijk te houden tijdens een eventuele lockdown. “Dat is essentieel voor bedrijven en burgers”, zegt Mattart.