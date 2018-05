Benzineprijs vanaf morgen op hoogste niveau in 2,5 jaar Redactie

08 mei 2018

10u21

Bron: belga 7 Consument De prijs van benzine stijgt vanaf morgen, zo maakt de directie Energie van de FOD Economie bekend. De maximumprijs voor benzine 95 E10 stijgt tot 1,5 euro per liter, dat is 1,5 eurocent meer dan vandaag.

Het is van augustus 2015 geleden dat de benzineprijs de kaap van 1,5 euro per liter haalt. Voor een liter benzine 98 E10 ligt de maximumprijs op 1,5890 euro per liter. Dat is 1,7 eurocent meer dan vandaag.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van de hogere noteringen van olieproducten en/of van biocomponenten op de internationale markten, luidt het.