Benzine wordt goedkoper: maximumprijs zakt na twee maanden weer onder 1,5 euro per liter

19 juli 2018

Benzine tanken wordt morgen een beetje goedkoper. Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt nog maximaal 1,482 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Het is de eerste keer in ruim twee maanden dat de maximumprijs lager ligt dan anderhalve euro per liter, blijkt uit gegevens van de Petroleumfederatie.

De nieuwe prijs ligt 2,4 cent per liter onder de huidige. Autobestuurders betalen nu mogelijk al minder dan 1,5 euro per liter, omdat aan de pomp vaak minder wordt aangerekend dan de maximumprijs. Benzine 98 (E10) wordt 3,4 cent per liter goedkoper. De maximumprijs bedraagt vanaf morgen 1,565 euro per liter.

Ook stookolie wordt goedkoper. Wie minstens 2.000 liter bestelt, betaalt vanaf morgen hoogstens 0,674 euro per liter. Dat is ruim 2 cent per liter minder dan de huidige maximumprijs.

Aanleiding voor de prijsdalingen is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.