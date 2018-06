Benzine vanaf morgen iets goedkoper Redactie

20 juni 2018

10u10

Bron: belga 0 Consument Benzine wordt morgen iets goedkoper, meldt de FOD Economie - Algemene Directie Energie.

Voor benzine 95 E10 moet dan nog maximaal 1,511 euro per liter betaald worden, een daling met 1,2 eurocent. Voor benzine 98 is dat 1,595 euro per liter (-1,3 eurocent), voor benzine 98 E10 nog 1,604 euro per liter (-1,2 eurocent).

De prijsdalingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.