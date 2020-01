Benzine vanaf donderdag goedkoper KVDS

15 januari 2020

10u40

Bron: Belga 0 Consument Benzine tanken wordt donderdag goedkoper. Dat blijkt uit cijfers die de federale overheidsdienst Economie heeft vrijgegeven. De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) daalt met 1,6 cent tot 1,4980 euro per liter.

De maximumprijs voor een liter benzine 98 (E5) zakt 0,9 cent tot 1,5930 euro per liter.





Aanleiding voor de prijsdaling is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.