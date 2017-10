Benzine goedkoper: prijsverschil met diesel wordt almaar kleiner HA

Het prijsverschil tussen benzine en diesel aan de pomp wordt steeds kleiner. Morgen ligt de maximumprijs van benzine 95 E10 nog maar 3,4 cent per liter hoger dan de maximumprijs van benzine. "De kloof zal niet meer groter worden", luidt het bij de Belgische Petroleum Federatie (BPF). "In de loop van 2018 zullen de prijzen nagenoeg op hetzelfde niveau liggen."

De federale overheidsdienst Economie maakte vandaag bekend dat de maximumprijs van benzine 95 E10 vanaf morgen daalt naar 1,396 euro per liter. Een liter diesel kost op dit moment maximaal 1,362 euro per liter. Een verschil van 3,4 cent.



Als je kijkt naar de gemiddelde maximumprijs in december vorig jaar, bedroeg het verschil nog ongeveer 10 cent per liter.



De kloof is aan het verkleinen sinds 2015, zegt Jean-Pierre Van Dijk van de BPF. De regering besliste toen om de accijnzen op benzine en diesel tegen 2018 gelijk te trekken. Er werd toen aan traject uitgestippeld om dat stelselmatig te verwezenlijken. Momenteel bedraagt het verschil in accijnzen volgens Van Dijk nog 7,5 cent per liter. In de loop van volgend jaar zou dat verschil volledig weggewerkt moeten zijn.

Vraag en aanbod

Eens de accijnzen gelijkgesteld, zal het prijsverschil tussen benzine en diesel alleen nog afhangen van de productieprijs ervan. Die wordt bepaald door vraag en aanbod, legt Van Dijk nog uit. In de zomer is er veel vraag naar benzine in de Verenigde Staten, waardoor de prijs ervan normaal stijgt. Aan het begin van het stookseizoen is het traditioneel eerder de dieselprijs die omhooggaat.