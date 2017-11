Benzine en stookolie morgen opnieuw duurder, tot hoogste peil dit jaar EB

10u32

Bron: Belga 0 Photo News Consument Benzine en stookolie worden vanaf morgen nog maar eens duurder, zo blijkt uit een persbericht van de Federale Overheidsdienst Economie. Voor benzine 98 E10 en stookolie staan de maximumprijzen nu op het hoogste niveau dit jaar, blijkt uit een overzicht op de website van de Belgische Petroleumfederatie.

De maximumprijs voor een liter benzine 95 E10 stijgt morgen met 4,2 eurocent, tot 1,475 euro. Voor benzine 98 E10 komt de maximumprijs op 1,557 euro per liter (+4,9 eurocent). Dat is meteen ook het hoogste niveau dit jaar, in februari werd evenveel betaald.

Stookolie, vanaf een bestelling van 2.000 liter, kost maximaal 0,6193 euro per liter (+2,02 eurocent). Dat is meteen ook het hoogste niveau dit jaar. De FOD Economie verwijst naar de evolutie op de internationale oliemarkten.