Benzine en diesel goedkoper SPS

05 juni 2019

10u32

Bron: Belga 0 Consument Tanken wordt morgen goedkoper, meldt de federale overheidsdienst Economie. Zowel voor diesel als benzine moet minder worden betaald.

De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) daalt met 4,7 cent tot 1,4970 euro per liter. Benzine 98 (E5) kost donderdag maximaal 1,5370 euro per liter, of een daling met 5,6 cent per liter.

De maximumprijs voor een liter diesel (B7) daalt met 4,2 cent tot 1,4860 euro per liter.

Aanleiding voor de prijsdalingen is het goedkoper worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.