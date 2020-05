Benzine aan de pomp vanaf vrijdag enkele centen duurder HR

07 mei 2020

10u26

Bron: Belga 0 Consument Benzine tanken wordt vrijdag enkele centen duurder. De maximumprijs voor een liter benzine 95 E10 stijgt 6,6 cent tot 1,253 euro per liter. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Ook de prijs van benzine 98 (E5) gaat hoger. Aan de pomp zal de autobestuurder maximaal 1,294 euro per liter betalen. Dat is een stijging met 2,3 cent.

De prijsstijgingen zijn het gevolg van de schommelingen van de prijzen op de oliemarkten en van de biocomponenten in de brandstoffen.

