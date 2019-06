Exclusief voor abonnees Bent u voldoende verzekerd op vakantie met uw kredietkaart? Michaël Van Droogenbroeck

25 juni 2019

09u30

Bron: Content redactie 0 Consument Bij het boeken van uw vakantie hebt u misschien overwogen een reisverzekering te nemen. Of u ging ervan uit dat die verzekering inbegrepen is bij uw kredietkaart. Dan kan u dat best nog even nagaan. Want je bent lang niet met elke kredietkaart verzekerd op reis. En als ze is inbegrepen, is het nog maar de vraag hoe uitgebreid die reisverzekering is. Michaël Van Droogenbroeck klaart de verschillen uit.

Nog op zoek naar een kredietkaart? Aan het aanbod zal het dan in elk geval niet liggen: door de verschillende banken maar ook warenhuizen of zelfs automobielorganisaties worden zowat 80 verschillende kaarten aangeboden. De basis ervan is vanzelfsprekend dezelfde: het is een kaart waarmee uw betalingen of geldafhalingen niet onmiddellijk van uw rekening afgaan, maar voorgeschoten worden door de uitgever van de kaart. Die uitgaven worden dan gebundeld en één keer per maand afgerekend. Het verschil in al die kaarten zit onder meer in de maandelijkse limiet, de extra's en de verzekeringen die al dan niet bij de kredietkaart horen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis