Bent u tevreden over uw bank?

Bron: Spaargids.be Consument Elke bank zegt dat ze de belangen van de klant centraal stelt, maar is dat wel zo? Wordt u goed en vakkundig geholpen door uw financiële instelling of hebt u bedenkingen bij de dienstverlening die u krijgt? Spaargids wil uw mening kennen. Wie de enquête invult, maakt bovendien kans op mooie prijzen.

We krijgen allemaal te maken met banken. Ons loon wordt er gestort. We betalen er onze facturen via overschrijving. We nemen er een betaal- en kredietkaart. We lenen er voor onze auto en onze woning. We sparen er voor een grote aankoop, voor ons pensioen en voor de kinderen. We doen er beleggingen,... We kunnen er dus zowel terecht voor dagelijkse verrichten als voor zaken die ingrijpend zijn in ons leven.



De manier waarop we met onze bank in contact komen, is wel sterk veranderd. Tot enkele jaren geleden stond het plaatselijk kantoor nog centraal. Nadien volgde telefonisch bankieren en bankieren via de pc. Nu is bankieren via tablet en smartphone al sterk ingeburgerd.



Maar ook de banken zelf zijn sterk veranderd. Er kwamen een heleboel fusies en naamsveranderingen. Niet zelden kregen consumenten daarbij ander personeel voor zich.



Volgens de banken was dit alles bedoeld om de klanten nog beter te dienen. Maar ervaren die dat wel zo? Is de consument tevreden over zijn bank? Wat vindt hij van zijn kantoor? Of van het online platform of de app op de smartphone? En hoe scoort het beleggingsadvies?



Welke instelling krijgt de beste rapportcijfers? Om dat te weten, hebben we uw hulp nodig. Doe mee aan onze enquête en help ons de werking van uw bank te verbeteren. Bovendien maakt u kans op mooie prijzen.

