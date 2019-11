Bent u nog wel tevreden over uw bank? Doe mee aan onze enquête redactie spaargids.be

13 november 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Uiteraard streven banken naar een grote tevredenheid bij hun klanten. De vraag is: welke banken scoren op dat vlak het best? Vindt u het oké dat de meeste fysieke kantoren sluiten? Wat met de onlinediensten en apps van uw bank: zijn die gebruiksvriendelijk of kan het (veel) beter? Uiteraard streven banken naar een grote tevredenheid bij hun klanten. De vraag is: welke banken scoren op dat vlak het best? Vindt u het oké dat de meeste fysieke kantoren sluiten? Wat met de onlinediensten en apps van uw bank: zijn die gebruiksvriendelijk of kan het (veel) beter? Aan u om uw mening te geven . Wie de enquête invult, maakt bovendien kans op een iPhone 11.

Of u nu veel of weinig geld hebt: de kans is behoorlijk groot dat u klant bent bij een bank. Voor een zichtrekening waar uw loon op gestort wordt, voor uw pensioensparen of woonlening...

De manier waarop banken werken is de afgelopen jaren fel veranderd, mede onder invloed van de digitalisering. De afgelopen tijd regende het ook weer nieuws over nog meer sluitingen van bankkantoren. Ons spaargeld brengt door de bodemrentes momenteel amper iets op, maar we betalen wel meer kosten dan vroeger. Woonleningen zijn dan weer goedkoper dan ooit tevoren.

Wat vindt u ervan?

Ook voor de consumenten zelf zijn al die veranderingen wennen. De ene bank gaat ook al beter met vernieuwing om dan de andere. Daarom horen we graag uw mening, zodat we die banken die momenteel het beste scoren kunnen belonen. Zo delen we onder andere awards uit aan banken met het beste kantorennet, de beste online dienstverlening, de beste opties voor uw spaargeld, de beste beleggingen, en ook aan de meest innovatieve bank en de beste bank over de hele lijn.

Deze en andere vragen komen in de enquête aan bod:

* Zou u uw bank aanraden aan familie en vrienden? Of net niet?

* Wat vindt u van de nieuwigheden die uw bank lanceerde?

* Vindt u de openingsuren van uw bankkantoor nog van deze tijd?

* Krijgt u van uw bank genoeg info omtrent beleggingen?

* Zou u het erg vinden als het kantorennet helemaal verdwijnt, als daar genoeg digitale mogelijkheden voor in de plaats komen?

Vul de enquête in en win een iPhone 11

Op deze en andere vragen kan u een antwoord geven via een online enquête. Ze neemt slechts enkele minuten tijd in beslag. Uw mening is ook écht van tel: enkel zo kunnen banken hun werking bijsturen op maat van uw wensen. Bovendien maakt u met uw deelname kans op een iPhone 11, ter waarde van € 809, of enkele Coolblue waardebonnen ter waarde van € 100. Deelnemen kan tot en met 24 november 2019.

Neem nu deel aan onze enquête!

