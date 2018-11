Ben jij tevreden over jouw bank? Dries Van Damme

05 november 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument De manier waarop banken met hun klanten omgaan is de voorbije jaren sterk veranderd. Voor sommige mensen verdient dat applaus, voor andere niet. Hoe tevreden jij bent van jouw bank, dat willen we dan ook graag weten. Zo help je mee aan een algemene betere dienstverlening bij de banken. Wie de enquête invult, maakt bovendien kans op een iPhone X.

Ongeacht de som geld die je bezit, om de bank kan je maar moeilijk heen. Iedereen heeft wel ergens een zichtrekening lopen en vaak ook een spaarrekening en een pensioenspaarplan. En net zoals de meeste Belgen klop je waarschijnlijk vroeg of laat ook bij de bank aan voor een lening voor een huis of een ander groot project.

Wijzigende dienstverlening

Tien jaar geleden moest je nog voor zowat elke transactie naar een plaatselijk bankkantoor. Die tijd is voorbij: je kan nu bijna alle bankzaken van thuis uit regelen. Banken worden daarbij ook steeds innovatiever. Naast de stilaan ingeburgerde home banking, kan je nu eenvoudige online verzekeringen afsluiten of beleggingsadvies inwinnen. Zo wordt het bankkantoor een plek waar je enkel nog naartoe trekt om de meest persoonlijke zaken te regelen. Mede door die afstand is het voor de banken wel wat koffiedik kijken om te achterhalen wat je werkelijk denkt over hun service. Voel je je altijd vlot en professioneel geholpen? Welke punten zijn voor verbetering vatbaar? Krijg je geen genoeg van alle digitale snufjes of gaan de huidige evoluties jou toch iets te snel?

Vul de enquête in en win een iPhone X

Op deze en andere vragen kan je een antwoord geven via een online enquête. Ze neemt slechts enkele minuten van je tijd in beslag. Op basis van jouw mening kunnen banken hun werking bijsturen. Wie deelneemt, kan in één moeite een iPhone X 64 Gb (ter waarde van 999 euro) winnen. Er worden twee exemplaren verloot onder de deelnemers.

