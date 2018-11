Ben jij een echte angsthaas als het op je spaargeld aankomt? Bij deze spaarformules loop je amper risico Johan Van Geyte

13 november 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Ben jij een echte angsthaas als het op je spaargeld aankomt? Je bent niet alleen: veel mensen vinden echt niet ‘dat geld geld moet opbrengen’, ze willen gewoon dat hun spaargeld veilig is. Ze kiezen dus desnoods liever voor een lagere rente op de spaarcenten dan het risico te lopen dat er iets van verloren gaat. En daar valt iets voor te zeggen, want een goede nachtrust is ook belangrijk. We lijsten even de spaarformules op waarbij je amper risico loopt.

1. Een ‘gewone’ spaarrekening

Een spaarrekening biedt een basisinterest voor elke dag dat er geld op de rekening staat. Daarbovenop krijg je ook een zogenaamde getrouwheidspremie op het geld waar je minstens twaalf maanden lang niet aankomt. De basisinterest kan op eender welk moment veranderen - weliswaar niet met terugwerkende kracht, enkel toekomstig. Dat is anders bij de getrouwheidspremie: die wordt bij de start van een nieuw jaar vastgelegd.

Maar wat als jouw bank ineens in de problemen komt door bijvoorbeeld een nieuwe crisis? In dat geval garandeert onze overheid dat jij jouw geld minstens tot 100.000 euro (per bank!) kan recupereren.

TIP: Hier kan je zelf nagaan welke spaarrekeningen momenteel de hoogste opbrengst bieden.

2. Termijnrekeningen

Op een termijnrekening zet je je geld voor een afgebakende periode vast, gaande van enkele dagen tot enkele jaren. Het principe is dat je een hogere interest krijgt naargelang je je geld voor langere tijd vastzet. Aan het einde van de door jou gekozen termijn krijg je zowel de aanvankelijke inleg als de interest terug. Voor termijnbeleggingen van meer dan 1 jaar is er soms jaarlijks een intrestbetaling.

Ook hier garandeert de overheid tot 100.000 euro van jouw spaargeld, mocht jouw bank ineens niet meer in staat zijn om haar terugbetalingsverplichting na te komen.

Vergelijk hier de rentevoeten van kasbons en termijnrekeningen van de Belgische banken.

3. Tak21-spaarverzekering

Met een tak21-spaarverzekering spaar je bij een verzekeringsmaatschappij. Die geeft je - meestal - een gegarandeerde basisrente. Bovenop krijg je een winstdeelneming, als je bank er tenminste in slaagt om jouw storting met winst te herbeleggen. Bij sommige maatschappijen is de basisrente 0 procent, wat betekent dat alle opbrengst van de winstdeelneming moet komen. Is er geen, dan heb je dat jaar ook geen opbrengst.

Ook tak21-spaarverzekeringen genieten van een staatsgarantie tot 100.000 euro. Deze belegging is vrijgesteld van roerende voorheffing als je ze minstens 8 jaar houdt. Vergelijk hier Tak21-spaarverzekeringen

4. Je verliest wél wat door inflatie

Samengevat garanderen de bovenstaande spaarformules dat het geld dat jij investeert minstens behouden blijft en in sommige gevallen een klein beetje aangroeit. En toch schuilt ook in deze vorm van sparen een klein gevaar. De interest is in dergelijke formules namelijk zo laag, dat ze eigenlijk niet genoeg zijn om de inflatie te volgen. Met andere woorden: de kostprijs van goederen die we vaak kopen stijgt jaarlijks met méér dan twee procent, terwijl de huidige interestvoeten niet boven die twee procent gaan. Op die manier gaat je koopkracht er dus jaar na jaar wat op achteruit. Het woord ‘veilig’ is dus ook hier eerder relatief. Wil je de inflatie bijbenen, dan moet je zoeken naar formules die toch een wat hoger rendement bieden, al loop je dan ook het risico op tegenvallers.

Lees ook:

Sparen voor uw kinderen of kleinkinderen: de interessantste formules

Santander Consumer Bank trekt spaarrente op

Zowel geld heb je nodig als je een woning wil kopen

Bron: spaargids.be.