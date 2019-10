Beloofde verlaging elektriciteitsfactuur lijkt maat voor niets: “Nog geen 2 euro per jaar voor gemiddeld gezin” jv

07 oktober 2019

08u23

Bron: vrtnws, Radio 1 32 Consument Vóór de verkiezingen had onder meer meerderheidspartij Open Vld de mond vol over een verlaging met 30 procent van de elektriciteitsfactuur. N-VA had hetzelfde plan. Het zou ook makkelijk kunnen, klonk het, door er allerlei kosten uit te halen die niks met ons eigenlijke verbruik te maken hebben. Maar van die belofte blijft nu nog nauwelijks iets over, zo blijkt uit het uitpluizen van het regeerakkoord van de Vlaamse regering door vrtnws. Een gemiddeld gezin zou niet eens 2 euro per jaar minder betalen.

De Vreg, de Vlaamse energieregulator, berekende dat heffingen op zogenaamde openbare dienstverplichtingen meer dan anderhalf miljard euro uitmaken van de globale elektriciteitsfactuur. Of: jaarlijks 300 euro per gezin. Geld dat experts al langer beschouwen als verkapte belastingen, verpakt in onze elektriciteitsfactuur. De redenering vóór de verkiezingen was eenvoudig: haal die kosten eruit en onze financiële bijdrage voor elektriciteitsverbruik zou met 30 procent dalen.

Dat zei ook toenmalig Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open VLD) na een verkiezingsdebat op 17 mei: “Alle partijen waren het daarover eens. We zouden dat uit de elektriciteitsfactuur moeten halen en het gewoon met de algemene middelen financieren. Dan kan die elektriciteitsfactuur met ruim 30 procent dalen.”

Vrtnws dook in de plannen daaromtrent van de nieuwe Vlaamse regering en stelde vast dat de enige kostenpost die uit onze factuur voor elektriciteit zal verdwijnen de straatverlichting is. Goed voor nog geen tien miljoen euro op jaarbasis, een peulschil in vergelijking met het totale bedrag aan heffingen van 1,5 miljard. Zo klein is het aandeel dat we het niet eens zullen voelen in de elektriciteitsfactuur. “Ze komt neer op nog geen half procent, minder dan 2 euro per jaar voor een gemiddeld gezin”, berekende vrtnws.

Worden dus niet geschrapt, zo blijkt: renovatiepremies, budgetmeters, laadpalen, sociale tarieven en vooral de omstreden steun voor zonnepanelen en andere groene stroom. Je hoeft geen fiscaal expert te zijn om te begrijpen dat de Vlaamse regering die kosten liever doorrekent aan de elektriciteitsverbruiker dan ze uit de nu al erg problematische begroting te moeten halen.

“Mijn partij heeft voor de verkiezingen gezegd dat we gaan voor betaalbaarheid van de factuur, dat die niet verder stijgt”, reageerde kersvers Vlaams minister voor Energie en Klimaat, Zuhal Demir (N-VA) op Radio 1. “In het regeerakkoord staat nu dat we de meerkost op de factuur niet verder gaan laten toenemen”.

Op de concrete vraag of de factuur meer naar beneden moet, aarzelde Demir: “Euh, euh, ze mag niet verder stijgen, liefst van al dalen maar sta mij toe nu daar geen beloftes over te doen. We moeten de mensen ook geen blaasjes wijsmaken.” Demir voegde eraan toe dat de factuur nu inderdaad al wel heel duur is voor vele gezinnen. “Ik vind het heel belangrijk dat mensen hun elektriciteitsfacturen kunnen blijven betalen.”