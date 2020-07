Bellings back to basics: steak-friet met pepersaus. “Verslavend, hier blijf ik gewoon van eten”

Zo moet het volgens hem

"Bij dit gerecht hoort de steak dé ster op het bord te zijn. Met als verplichte vereisten: een mooi, mals en sappig stuk van minstens 200 gram, waarbij ook de cuisson perfect aan de vraag van de klant moet beantwoorden. Wie de cuisson niet beheerst, kan zichzelf eigenlijk geen chef noemen. Terwijl ook de pepersaus eigenlijk altijd huisgemaakt hoort te zijn. Al besef ik dat heel wat horecazaken eeuwig naar het 'pakske' zullen grijpen. Sowieso hoort er altijd voldoende gepeperde pit in te zitten, net als voldoende cognac-smaak. De frietjes? Bij deze Belgische klassieker horen alleen maar versgebakken, handgesneden exemplaren."

De Kruier, Ramskapelle

Prijs: 29 euro (+3 euro pepersaus, +3 euro frietjes)

Wachttijd: 36 min.

Beoordeling: 10/10

"Saus eigenlijk overbodig"

"Aparter kan dit gerecht niet aan tafel belanden: zelf krijg ik enkel een blank bord en de rest volgt in aparte potjes en pannetjes. Het vlees, contrefilet van het Hereford-rund, oogt alvast stralend: ruim 250 gram mooi in stukken gesneden, met ook wat kruidenboter erop. Bruin gekorst en perfect saignant, maar vooral zacht en sappig. Dit vlees is zo lekker dat het niet eens saus nodig heeft en eigenlijk dus ook die pepersaus overbodig maakt. Al is die wel perfect qua dikte en textuur, mét ook voldoende pit en een mooi uitgekookte cognac-smaak. Daarnaast lachen de frietjes mij van ver toe. Zelfs de simpelste leek herkent hier meteen handgesneden frietjes: volle aardappelsmaak, niks vet, perfect bruin gekleurd, met ook nog wat zeezout erbovenop... Verslavend: hier blijf ik gewoon van eten. Al vind ik het wel een tikje overdreven dat ook voor de frieten een supplement wordt gevraagd. Maar zelfs dan blijft dit één van de beste borden die ik de voorbije tien jaar aan de kust kreeg voorgeschoteld. Het mooie decor en de professionele bediening maken een bezoek hier helemaal áf."

Adres: Ramskapellestraat 66, 050/51.53.13

Klein Amsterdam, Knokke

Prijs: 24,5 euro vlees (+3 euro pepersaus)

Wachttijd: 24 min

Beoordeling: 7/10

"Degelijk en correct"

"Hier valt meteen dat aantrekkelijke braadkleurtje van de steak op, net als de ruime portie. Er ligt haast 250 gram aan vlees op het bord. Ook de cuisson klopt - saignant, zoals gevraagd - alleen is de smaak niet wow. Maar dat ligt vooral aan het gebruikte rund, zo goed als zeker Belgisch witblauw. De saus is alvast serieus gepeperd, onderaan het potje is de bodem volledig gevuld met peperbolletjes. De vrij lopende textuur laat vermoeden dat ze huisgemaakt is, al had ze net dat tikje kleveriger mogen zijn. Tegelijk is ze wel goed uitgekookt en heeft ze voldoende cognac-smaak. Het slaatje stelt evenmin teleur - mooi verzorgd met versnipperde sjalotjes - net zoals de frietjes voldoende vulling en smaak hebben. Ze komen zeker niet uit de diepvries en doen denken aan voorgesneden exemplaren. Als je deze frieten in de frituur krijgt, mag je content zijn. Samengevat: op dit adres krijg je een degelijk bord aan een correcte prijs."

Adres: Kustlaan 133, 050/61.03.42

Bleu Chaud, De Haan

Prijs: 21 euro vlees (+2,5 euro pepersaus)

Wachttijd: 15 min.

Beoordeling: 3/10

"Foute cuisson"

"Bij wie zich wil profileren als een grillrestaurant moet de cuisson van de steak perfect zijn en dát is hier niet het geval. Waar ons driekoppig gezelschap het vlees 'saignant' wenste, kregen wij alle drie 'bleu' op ons bord - de één al wat meer dan de ander, maar dit mag niet. Ook de kwaliteit van het vlees kon beter - ik moet er net iets te lang op kauwen - al krijg je met zo'n 220 gram wel een royale moot. Met de frietjes was iets vreemds aan de hand. Onze eerste pot was amper aangeraakt of daar belandde twee minuten later al een tweede op tafel. Mogelijk hadden ze mij intussen herkend, want die eerste frieten waren duidelijk herbakken en zo zichtbaar verschrompeld, droog en hard. Terwijl de tweede portie wel versgebakken was, maar evenmin echt lekker. De pepersaus? Die had gerust wat pittiger gemogen. Niet dat ik vuur hoefde te spuwen, maar dit was eerder een roomsaus in plaats van een pepersaus. Zeker met zo'n kleine menukaart waarbij alles rond vlees draait, verwacht ik véél beter op mijn bord. Wel een pluspunt voor de lage prijs: eerder deze zomer hebben we evenveel betaald voor twee garnaalkroketten."

Adres: Koninklijke Baan 15, 059/32.38.35

Brasserie Henry, Oostende

Prijs: 29 euro vlees (+ 3 euro pepersaus)

Wachttijd: 17 min.

Beoordeling: 3/10

"Slaatje nog het beste"

"Alles wordt alvast apart geserveerd, zoals het hoort. Ook het slaatje oogt gevarieerd frisgroen en kraakvers, alleen wacht de vinaigrette helemaal onderaan in het potje. Bizar, maar misschien maar goed ook, want die vinaigrette is zoete bucht. Net zoals de frietjes uit 'de kartonnen doos' komen en naar volkomen niets smaken. Zulke frieten verdienen eigenlijk alleen een grandioze nul. Net zoals die pepersaus in geen honderd jaar huisgemaakt is. Ik proef niet de minste toets van cognac, maar direct een artificiële bijsmaak - dit is gewoon poeder uit het pakske waaraan wat room is toegevoegd. Het vlees? Een wat lompe homp, waardoor mijn cuisson maar deels geslaagd is - de ene helft correct saignant zoals gevraagd, maar de andere helft eerder à point. Het is zeker niet het malste stuk vlees dat ooit op mijn bord is beland: zeer vezelachtig waardoor je serieus moet snijden en kauwen. Typisch zo'n bord waarvoor ze hun best proberen te doen, maar onvoldoende kennis hebben - de stevige totaalprijs van 32 euro écht niet waard. Het slaatje redt de eer en is met voorsprong het beste op het bord."

Adres: Albert I-promenade 65, 059/51.87.50

Brasserie Het Kompas, Nieuwpoort

Prijs: 30,40 euro (saus incluis)

Wachttijd: 19 min.

Beoordeling: 8/10

"Correcte prijs-kwaliteit"

"Op de kaart stond 250 gram steak en zoveel is hier ook aan tafel beland. De cuisson van het vlees is alvast perfect: saignant gevraagd, saignant gekregen - mooi aangekorst ook. De smaak is ruim voldoende: zacht en mals, maar Belgisch witblauw en daar ben ik geen grote fan van. Ik vind dat altijd net iets te weinig smaak hebben en daardoor alleen smakelijk mét saus. Die pepersaus, als 'poivre concassé' op de kaart, heeft door de geplette peperbolletjes voldoende pit én een mooie dikte: ze blijft goed kleven aan het vlees. Al betwijfel ik wel of ze volledig huisgemaakt is - daarvoor proef ik net iets te weinig cognac. Dit lijkt eerder op een aangekochte basissaus die zelf met room en peper wat opgewerkt is. Ook de frietjes lijken uit de diepvries te komen, maar werden alvast gebakken in proper vet en hebben toch enige smaak. Aan de kust hebben we er al véél slechtere gekregen. Samengevat is dit een mooi verzorgd bord aan een correcte prijs-kwaliteit in een nette zaak met vriendelijke bediening. Dat betekent aan de kust al heel veel."

Adres: Henegouwenstraat 1, 058/23.08.23

Volgende week: toast kannibaal

