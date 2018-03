Belgische spaarder verliest tientallen miljoenen

Johan Van Geyte

12 maart 2018

08u00

Het lijkt bizar en toch: wie momenteel spaart, wordt armer. Dat was vorig jaar al zo, en ook 2018 zal daarin geen verandering brengen. Hoe dat komt? De opbrengst van een spaarrekening ligt onder de inflatie, wat het geld op onze spaarboekjes minder waard maakt.

Beste spaarrekening

Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà gaf vorig jaar de hoogste opbrengst van alle spaarboekjes - een rendement van 0,65%. Wie op 1 januari 2017 10.000 euro inlegde en dit een heel jaar onaangeroerd liet, kreeg eind 2017 65 euro aan intresten. Het eindkapitaal bedroeg dus 10.065 euro.

Intussen bedroeg de inflatie in België 2,2%. De korf met meest gekochte goederen ter waarde van 10.000 euro begin 2017, kostte twaalf maanden later al 10.220 euro.

Wie geld op een klassieke spaarrekening liet staan, leverde met andere woorden in aan koopkracht. Voor elke 10.000 euro op de rekening bedroeg het reële verlies minstens 155 euro. Reken dat even om voor de 260 miljard euro die de Belgen samen op spaarrekeningen hebben staan en we komen op een verlies van minstens 403 miljoen euro.

En dat laatste is dan nog een forse onderschatting, eerder dan een overschatting. Banca Monte Paschi is maar een lilliputter in de Belgische bankwereld. Het meeste geld van de Belgen stond dus op spaarrekeningen die nog minder opbrachten dan de rente die zij boden.

Wettelijk minimum

Het gros van ons spaargeld stond op spaarboekjes die slechts het wettelijke minimum - 0,11% - boden, opgesplitst in een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%. De getrouwheidspremie komt bovenop de basisrente als het geld twaalf maanden onafgebroken wordt behouden.

Grijpen we terug naar het totale spaargeld van de Belgen, 260 miljard euro, en zetten we dat af tegen de wettelijke minimumrente van 0,11%, dan bedraagt het verlies aan koopkracht al 543,4 miljoen euro.

En ook: de 0,11% is geen gegarandeerde minimale vergoeding, want spaargeld blijft lang niet altijd twaalf maanden lang onafgebroken op de rekening staan. En als dat niet het geval is, dan heeft de spaarder ook geen recht op de getrouwheidspremie van 0,10% en moet die tevreden zijn met 0,01%.

De ECB is de schuldige

Hoe komt het nu dat we ons momenteel in deze situatie bevinden? Naar een schuldige moet niet ver worden gezocht. De Europese Centrale Bank (ECB) drukt al geruime tijd de rente naar een absoluut dieptepunt. Op die manier wil ze particulieren en bedrijven aanzetten om minder te sparen en meer uit te geven, in de hoop dat de economie daardoor beter gaat draaien. Bovendien kampen veel landen met grote overheidsschulden. Een hoge rente zou hen extra pijn kunnen doen.

Geen beterschap in 2018

Dit jaar hoeven we niet veel beterschap te verwachten.

De ME12-spaarrekening van MeDirect geeft momenteel een rente van 1,43%. Omdat op die rekening alleen een basisrente wordt gegeven en geen getrouwheidspremie, is er 30% roerende voorheffing verschuldigd. Dat brengt de nettorente op 1,00%. Daarnaast is dit een rekening met een vooropzeg van twaalf maanden; wie geld wil afhalen, moet het een jaar op voorhand aankondigen.

Sowieso blijft die nettorente van 1,00% onder het nationale inflatiepeil. Die is intussen wel wat gezakt, maar in februari 2018 zat ze nog altijd op 1,70%

Wie de inflatie minstens wil bijbenen, kan dus niet anders dan zijn heil zoeken bij andere beleggingsvormen. Vaak houden die wel een hoger risico in: ze kunnen meer opbrengen, maar ook tot extra verlies leiden als de financiële markten tegenzitten.

