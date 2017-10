Belgische havens vechten vennootschapsbelasting aan kv

Bron: Belga 3 Photo News De Haven van Antwerpen Consument De Belgische havens trekken naar het Europese Hof van Justitie omdat ze het niet eens zijn met de beslissing van Europa dat ze vanaf volgend jaar vennootschapsbelasting moeten betalen. Dat schrijft De Tijd vanavond.

De Belgische havens - Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Brussel, Charleroi, Luik, Namen en Oostende - zijn al van voor de oprichting van de EU vrijgesteld van vennootschapsbelasting van 33 procent. Maar Europa vindt dat in strijd met de Europese regels inzake staatssteun en wil dat België de vrijstelling tegen eind dit jaar afschaft.

De havenbesturen zijn daar niet mee opgezet omdat dit voor sommige "miljoenen euro's" dreigt te kosten. De Brusselse en Waalse havens zijn al naar het Europees Hof van Justitie gestapt om die beslissing aan te vechten. Antwerpen en Zeebrugge zijn hun dossier aan het voorbereiden maar stappen eveneens naar de rechtbank. Gent kijkt nog even de kat uit de boom.

"We zijn van oordeel dat we geen vennootschapsbelasting moeten betalen omdat we ons niet gedragen als een vennootschap waar winst de belangrijkste doelstelling is", zegt woordvoerster Annik Dirkx van het Antwerpse Havenbedrijf.