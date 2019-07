Belgisch voetbal kijken bij Proximus wordt stuk duurder SVM

18 juli 2019

16u18

Bron: Belga 2 Consument Over een goeie week begint het nieuwe seizoen van de Belgische voetbalcompetitie. Het minimumtarief om die wedstrijden live op televisie te volgen bij Proximus gaat fors de hoogte in. Concurrent Telenet blijft wel nog duurder.

Proximus heeft deze zomer zijn optionele sportpakketten ‘vereenvoudigd’. Dat houdt onder meer in dat de optie om enkel de Belgische matchen te bekijken voor 11,95 euro per maand verdwijnt. Wie de vaderlandse competitie wil volgen, moet voortaan het ruimere All Sports-pakket van 16,99 euro per maand nemen.

Om de pijn voor de bestaande klanten van de optie Belgische voetbal te verzachten, krijgen zij het ruimere pakket tot 1 maart voor de prijs van hun oude abonnement. Daarna moeten ook zij maandelijks 42 procent meer ophoesten voor All Sports. Wie een Tuttimus-, Familus- of Minimus-pack neemt, krijgt wel 2 euro korting (zoals dat ook vroeger al het geval was).

Bij Telenet tot 29,95 euro per maand

In het All Sports-pakket zitten naast het Belgisch voetbal onder meer ook wedstrijden uit de de Spaanse, Italiaanse en Duitse voetbalcompetities en uitzendingen van verschillende andere sporten, zoals NBA-basketbal. Volgens Proximus nemen de meeste klanten nu al dat ruimere pakket, maar cijfers wil het bedrijf niet vrijgeven.

Proximus blijft wel goedkoper dan Telenet, de enige andere aanbieder in Vlaanderen die de Belgische competitie rechtstreeks op tv brengt. Telenet-klanten betalen minimaal 19,95 euro per maand voor het pakket Play Sports, maar dan moeten ze ook klant zijn voor internet en vaste telefonie. Wie maar een van die laatste twee producten bij Telenet heeft, betaalt 24,95 euro. Wie enkel Telenet TV heeft, betaalt 29,95 euro per maand.