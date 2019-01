Belgisch gezin betaalt gemiddeld 1.716 euro aan verzekeringen. Zo kan het goedkoper Johan Van Geyte

16 januari 2019

Bron: spaargids.be 0 Consument Een doorsnee Belgisch gezin betaalt jaarlijks honderden euro’s aan verzekeringspremies. Diverse polissen eens kritisch bekijken kan dus nuttig zijn: hebt u ze wel nodig en betaalt u er niet te veel voor?

Volgens het huishoudbudgetonderzoek van 2016 betaalde een gemiddelde familie 531 euro voor de verzekering van de woning en de inboedel, 442 euro voor de gezondheidsverzekering, 683 euro voor de verzekering van zijn voertuig en reizen en 60 euro voor de familiale. Dat is dus een gemiddelde van 1.716 euro, waar 9 kansen op 10 op kan bespaard worden.

Om met de wagen te rijden, hebt u een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nodig. Als Vlaamse huurder of verhuurder bent u sinds 1 januari verplicht om u te verzekeren voor uw woning. Voor andere verzekeringen hebt u de vrije keuze, zelfs voor de populaire brandverzekering. Neemt u toch een brandverzekering, moet u er de dekking tegen natuurrampen wel bijnemen.

Zo beperkt u de kosten

Door een risicoanalyse te maken, krijgt u een beeld van wat fout kan lopen en wat uw kosten vervolgens zijn. Afhankelijk daarvan kan u beslissen welke polissen interessant zijn. De volgende stappen kan u dan nemen om de kosten te drukken:

1. Stap in een collectieve polis

Veel werkgevers bieden collectieve polissen. In sommige bedrijven kan u niet enkel voor uzelf een voordelige hospitalisatieverzekering afsluiten, maar ook voor uw familieleden.

2. Bundel uw polissen

Bereken wat het voordeligste uitkomt: elk risico apart dekken met een polis of uw verzekeringen bundelen bij dezelfde maatschappij. Veel maatschappijen bieden kortingen voor dergelijke bundels.

3. Verzekering per kilometer

Rijdt u niet zo veel met uw wagen? Er zijn autoverzekeringen te vinden waarbij u een premie per gereden kilometer betaalt. Vergelijk hier autoverzekeringen per kilometer.

4. Vergelijk

Vergelijken van diverse aanbiedingen loont altijd. Voor de aansprakelijkheidsverzekering van de auto is dat gemakkelijk. De polis is verplicht, en dus zijn de dekkingen gereglementeerd: het verschil zit hier dus echt in de prijs. Bij andere verzekeringen moet u ook goed de voorwaarden per prijspakket naspeuren om goed te vergelijken.

5. De franchise

Als uit uw risicoanalyse blijkt dat u zelf een stuk schade kan dragen, kan u instemmen met een franchise: een bedrag dat u zelf betaalt bij schade. Hoe hoger de franchise, hoe lager de kostprijs van de verzekering vaak is.

6. Dubbel verzekeren is nergens voor nodig

Mensen beseffen niet altijd dat ze door de combinatie van polissen eigenlijk voor sommige zaken dubbel verzekerd zijn. Bestudeer dus uw eigen verzekeringspakketten eens goed.

