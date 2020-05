Belgen vijfde grootste champagnedrinkers ter wereld SVM

29 mei 2020

16u49

Bron: Belga 0 Consument Belgen blijven verzot op champagne. Ons land is de vijfde belangrijkste importeur van champagnewijnen ter wereld, met 9,2 miljoen flessen in 2019. Dat is een lichte stijging (+0,6 pct) tegenover 2018, zegt Grégoire Van den Ostende. Hij is directeur bij het Bureau de Champagne Benelux.

In waarde staat ons land op de zesde plaats in de wereld, met in totaal voor 148,4 miljoen euro (+2,2 pct) aan geïmporteerde champagnewijnen. "België is historisch altijd een belangrijke markt geweest", aldus Van den Ostende.

Het overgrote deel (meer dan 90 procent) van de in België geconsumeerde champagne is brut zonder jaartal (BSA). Dat garandeert een constante smaak en kwaliteit.

In de Franse Champagnestreek zijn er 360 huizen die samen meer dan 34.000 hectare wijngaarden hebben. Ze verbouwen er vooral pinot noir, pinot meunier en chardonnay. De coronacrisis maakt het de wijnboeren erg moeilijk dit jaar, want champagne is typisch een drankje dat gedronken wordt om iets te vieren.

Nu werden heel wat feestelijkheden vanwege de pandemie geannuleerd. Of het koopgedrag van de Belg gewijzigd is door de crisis, is nog niet duidelijk.