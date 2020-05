Belgen verloren vorig jaar zeker 3 miljoen euro aan cryptomunten AW

08 mei 2020

06u16

Bron: Belga 0 Consument Bij de economische inspectie is het afgelopen jaar voor 2,94 miljoen euro financiële schade aangegeven door Belgen die de dupe waren van beleggingen in cryptomunten. Dat blijkt uit cijfers die PS-Kamerlid Hugues Bayet opvroeg bij minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V), bericht De Tijd.

In werkelijkheid was de schade waarschijnlijk nog hoger, dit gaat alleen om wat is aangegeven bij de inspectie. "De bedragen worden ook niet altijd meegedeeld door de melders", zegt de minister.



Vorig jaar heeft de economische inspectie één dossier doorgespeeld aan het parket voor oplichting of poging tot oplichting. Maar welk gevolg het openbaar ministerie daaraan heeft gegeven, weet de inspectie nog niet, zegt minister Muylle. "We hebben vooral initiatieven genomen op het vlak van preventie", aldus Muylle.



"Tot 2019 beschouwden de meeste regelgevers cryptomunten als een randverschijnsel", vervolgt de minister. "In oktober 2019 kondigde Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Europese Commissie, aan dat hij van plan was nieuwe EU-wetgeving op dat gebied voor te stellen. Volgens hem heeft Europa een gemeenschappelijke aanpak nodig, omdat cryptomunten een risico voor de financiële stabiliteit zijn. Een Europese aanpak zou doelmatiger zijn dan een nationale."