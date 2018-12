Belgen met een effectenrekening van 500.000 euro of meer moeten omstreden effectentaks betalen Sven Vonck

28 december 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument 2018 is het jaar waarin de regering Michel I de zogenaamde effectentaks invoerde. Wat moet je weten over deze taks?

De effectentaks is een belasting van 0,15 procent. Die moet je betalen wanneer je titularis bent van één of meerdere effectenrekeningen waarvan de gezamenlijke waarde 500.000 euro of meer bedraagt. Is de waarde van de effectenrekening bijvoorbeeld ‘maar’ 499.999 euro, dan is er geen effectentaks verschuldigd. Bedraagt de waarde 500.000 euro, dan betaal je als belegger al meteen een effectentaks van 750 euro. Dat komt omdat de taks verschuldigd is op de gehele portefeuille van zodra de drempel van 500.000 euro wordt overschreden. De taks wordt dus niet berekend op enkel het gedeelte boven het half miljoen euro maar meteen op het totale bedrag. En belangrijk voor koppels: de vrijstelling verhoogt wanneer de effectenrekening op meerdere namen staat. Zijn beide partners titularis van de effectenrekening, dan moet er pas een effectentaks worden betaald vanaf een waarde van 1 miljoen euro.

Uiteenlopende effecten vallen onder de effectentaks: beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde obligaties, kasbons, deelbewijzen van beleggingsfondsen, trackers en warrants. Ook certificaten van aandelen en obligaties zijn belastbaar. Valt niet onder de effectentaks: opties, turbo’s, vastgoedcertificaten en aandelen op naam. Ook pensioenspaarfondsen, spaarverzekeringen (tak21) en beleggingsverzekeringen (tak23) zijn vrijgesteld van de taks.

Inning door de banken

Is de gezamenlijke waarde van de verschillende effectenrekeningen minder dan 500.000 euro? Dan moet je eigenlijk niets doen. Staat er een half miljoen euro of meer op de effectenrekening? Dan zullen de banken de effectentaks zelf innen. Dat kunnen ze doen door de taks in te houden van de effectenrekening zelf of van de zichtrekening die gekoppeld is aan de effectenrekening. En wat als er verschillende rekeningen zijn waarvan de gezamenlijke waarde boven het half miljoen euro uitkomt (bijvoorbeeld twee effectenrekeningen met een waarde van elke 400.000 euro)? Dan kan je aan beide banken vragen om de taks in te houden. Doe je dat niet, dan moet je daarvoor zelf een aangifte doen. De inning door de banken gebeurt jaarlijks in oktober.

Het zijn de banken die hun klanten laten weten wat de belastbare waarde van de effectenrekening is. Dat doen ze ook wanneer er bijvoorbeeld voor 10.000 euro aan aandelen op een effectenrekening staat. Dat bedrag ligt ver onder de drempel van 500.000 euro, maar het is natuurlijk perfect mogelijk dat de titularis van de rekening ook nog effectenrekeningen heeft bij andere financiële instellingen en dat de gezamenlijke waarde wel boven het half miljoen euro uitkomt. Opdat de fiscus dat zou kunnen controleren, moet elke belastingplichtige vanaf de belastingaangifte van volgend jaar het bestaand van verschillende effectenrekeningen vermelden.

