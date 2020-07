Belgen kochten voor 2,6 miljard euro op buitenlandse webwinkels in 2019 HAA

02 juli 2020

06u58

Bron: Belga 0 Consument Belgen hebben in 2019 voor 2,6 miljard euro gekocht op buitenlandse webwinkels. Dat blijkt uit een onderzoek van Cross-Border Commerce Europe, het platform dat e-commerce over de landsgrenzen in Europa stimuleert. België staat daarmee op een achtste plaats op zestien deelnemende landen in West-Europa en Scandinavië.

De Belgische grensoverschrijdende omzet, goed voor een marktaandeel van 26,5 procent in de totale onlineverkoop van de Belgen, steeg tegenover 2018 met 18 procent. Over de grens kopen Belgen hoofdzakelijk op Zalando, Zara, H&M, Amazon, Wish en AliExpress, maar ook bij de noorderburen Bol.com en Coolblue.



De totale Europese online cross-border markt vertegenwoordigde een omzet van 108,75 miljard euro in 2019, exclusief reizen.

Luxemburg

De rangschikking wordt niet alleen opgemaakt op basis van de omzet, maar ook op basis van het cross-border online marktaandeel, consumentenvertrouwen en het percentage van cross-border webbezoekers. De topper in de lijst is net als vorig jaar Luxemburg, dat de leiding neemt met cross-border webbezoekers, consumentenvertrouwen en marktaandeel.



"Luxemburg heeft een zeer hoog aandeel van mensen die online aanwezig zijn", klinkt het. "Volgens het statistiekenportaal zou 94 procent van de huishoudens een toegang hebben tot het internet in 2019. Daarnaast heeft ook 67 procent van de personen zijn meest recente onlineaankoop gedaan in de laatste drie maanden van 2019.

Veel bezochte cross-border webshops zijn Bader.de, Maisondumonde.com, Next.lu, Hunkemöller.lu, Rueducommerce, Alternate, Maxitoys en Zooplus. 40 procent van de cross-border aankopen van Luxemburgers zijn kleding, schoenen en accessoires.

Top 3

Op nummer twee staat Ierland, gevolgd door Oostenrijk, Denemarken en Zwitserland. Nederland staat op een zestiende en laatste plaats.

"Dat heeft vooral te maken met hun cross-border marktaandeel, dat maar 15,1 procent of 3,5 miljard euro bedraagt. Dit is een stuk lager in vergelijking met het gemiddelde van 23,55 procent voor de EU16 landen. De hoofdreden hiervoor is dat de sterke Nederlandse webshops al langer dan een decennia een sterke gevestigde waarde online zijn: Bol.com, Coolblue, Wehkamp en AH. Zalando is de Nederlandse favoriet voor cross-border fashion aankopen.”