Belgen hebben in totaal 514 miljoen euro aan slapend spaargeld: wat is het en hoe kan ik het checken?

Consument Het waren voor heel wat mensen moeilijke maanden, ook op financieel vlak. Daarom is het goed even na te gaan of u geen slapend spaargeld meer hebt. Kan niet, denkt u? Toch maar eens snel controleren, want er ligt in totaal zowat 514 miljoen euro aan slapend spaargeld te rusten. Allemaal van mensen die die ene spaarrekening toch vergaten. En het goede nieuws is dat u dat met een paar muisklikken kan controleren.

Wat is een slapende rekening?

Een spaarrekening wordt niet zomaar een slapende rekening. Dat gebeurt pas wanneer er minstens vijf jaar lang geen verrichtingen meer zijn gebeurd op die rekening. Geen overschrijvingen dus, stortingen of andere betalingen. Bijkomende voorwaarde is dat de bank waar u die rekening hebt ook al vijf jaar lang geen contact meer heeft gehad met u. Als u dus bij een bank meerdere rekeningen hebt die u regelmatig gebruikt, maar ook één rekening die u uit het oog bent verloren, dan kan die rekening geen slapende rekening worden, ook niet als ze vijf jaar niet gebruikt werd.

Wat doet de bank?

Belangrijk om te weten: een rekening die slapend wordt, blijft niet bij de bank, maar wordt overgemaakt aan de Deposito-en Consignatiekas. Banken zijn dat verplicht voor rekeningen waarop vijf jaar lang niets gebeurde. Maar ze mogen dat niet zomaar doen. Eerst moet de bank proberen met u in contact te komen per brief. Die wordt verstuurd naar het laatst gekende adres dat de bank van u heeft. Als daar geen reactie op komt, moet de bank uw officiële adres opzoeken in het rijksregister. Daarnaar moet dan een aangetekende brief worden verzonden om te melden dat de rekening zal worden afgesloten. Komt ook daarop geen reactie, dan moet de bank het bedrag op de rekening overschrijven naar de Deposito- en Consignatiekas. De bank mag voor de kosten van al die opzoekingen 10% van uw rekening inhouden, met een maximum van 200 euro.

Slapend geld blijft uw geld!

Als de bank u na die hele procedure niet kon vinden en het geld van de rekening is overgeschreven naar de Deposito- en Consignatiekas, blijft het ook uw geld.

Alle bedragen groter dan 60 euro blijven op hun eigenaar wachten gedurende dertig jaar. Zolang hebt u de tijd om het geld op die slapende rekening terug te vragen

’t Is te zeggen: als er meer dan 60 euro op de betreffende rekening stond. Als het bedrag op de spaarrekening minder dan 60 euro bedraagt, bent u dat wel kwijt en gaat het naar de fiscus. Alle bedragen groter dan 60 euro blijven wel op hun eigenaar wachten gedurende dertig jaar. Zolang hebt u de tijd om het geld op die slapende rekening terug te vragen. Wat meer is, u krijgt in principe al die tijd zelfs nog rente op het geld van die slapende rekening, al is dat door het lage renteklimaat nu amper nog van tel.

Niet alleen slapende rekeningen

Ook verzekeringen kunnen in slaapmodus komen als de begunstigde niet wordt gevonden. Het gaat dan doorgaans om levensverzekeringen en groepsverzekeringen. Bij levensverzekeringen gaat het om geld dat u toekomt nadat bijvoorbeeld een familielid is overleden die u als begunstigde had opgegeven. Wanneer de verzekeringsonderneming u niet hoort binnen de zes maanden, zal dat geld ook terecht komen bij de Deposito- en Consignatiekas waar u het dan tot dertig jaar later kan vinden.

Ook de inhoud van kluizen bij de bank wordt slapend wanneer de huurprijs ervan gedurende minstens vijf jaar niet werd betaald en waarvan de bank het huurcontract heeft opgezegd

Hetzelfde voor groepsverzekeringen maar ook voor kluizen bij de bank. De inhoud daarvan wordt slapend wanneer de huurprijs ervan gedurende minstens vijf jaar niet werd betaald en waarvan de bank het huurcontract heeft opgezegd.

Wat als u een slapende rekening hebt?

Dan kan u dat geld in principe binnen de 30 dagen teruggestort krijgen. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier dat te vinden is op de website van de overheidsdienst Financiën (financien.belgium.be). Op dat blad vermeldt u ook uw huidig rekeningnummer waar het slapend spaargeld kan worden op gestort, u voegt een kopie van uw identiteitskaart toe en uw slapend spaargeld kan weer wakker worden.

Zo checkt u het

Het is heel makkelijk om online op te zoeken of er slapende rekeningen, verzekeringen of safes op uw naam staan. Hoe doet u dat?

• Surf eerst naar de website www.myminfin.be.

• Klik linksboven op ‘Meld u aan’ en kies de manier waarop u zich wil identificeren. Dat kan bijvoorbeeld door uw eID-kaartlezer aan te sluiten en in te loggen via uw elektronische identiteitskaart.

• Daarna gaat u naar de rubriek ‘Mijn betalingen en teruggaven’ en klikt daar op ‘Mijn slapende tegoeden raadplegen’. Als u dan op ‘Slapende tegoeden’ klikt, ziet u welke slapende tegoeden er op uw naam staan. Wanneer u een 0 ziet staan, wil dat zeggen dat er geen slapende tegoeden op uw naam werden teruggevonden.

