Belg ziet loon minder snel stijgen dan elders in Europa SPS

13 juni 2019

11u53

Bron: Belga 6 Consument In de Europese Unie zullen werknemers in 2019 de lonen gemiddeld meer zien stijgen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse Böckler-Stiftung, een onderzoeksinstelling gelieerd aan de Duitse vakbonden. De loonstijging in België ligt wel onder het Europees gemiddelde.

Uit de cijfers blijkt dat de brutolonen dit jaar in de Europese Unie gemiddeld 2,6 procent zullen stijgen. Rekening houdend met de inflatie gaat het om een stijging van de reële lonen met 1 procent. Een jaar eerder bleef na inflatie 0,9 procent over, bruto ging het om een stijging met 2,8 procent.

Belgische werknemers zien de lonen minder snel stijgen in vergelijking met hun Europese collega's. Bruto zou er in 2019 wel 2,5 procent bijkomen, maar na inflatie is dat 0,7 procent.

Vakbonden en werkgevers in ons land sloten in februari een loonakkoord voor de komende twee jaar. De lonen mogen maximaal 1,1 procent stijgen bovenop de index.