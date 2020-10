Belg shopt nog altijd liefst ‘in het echt’ Marc Coppens

12 oktober 2020

05u00 0 Consument Of we sinds de sluiting van de winkels door de coronacrisis massaal gewonnen zijn voor online shoppen? Vergeet het maar: de Belgische consument koopt nog altijd het liefst van al in een fysieke winkel, en die verzuchting is een half jaar na de lockdown groter dan ooit.

54% van Belgen ging al vóór corona bij voorkeur 'in het echt' shoppen, maar na de lockdown steeg dat cijfer tot 63%. Alle veiligheidsmaatregelen in winkels, zoals het verplichte dragen van een mondmasker en het handen ontsmetten bij het binnenkomen, lijken de Belg dus niet tegen te houden. Dat blijkt uit een dubbele bevraging in maart en juli/augustus door iVox, in opdracht van Buy Way (specialist financieringsoplossingen) en Mastercard. De consumenten vinden dat fysieke winkels een betere garantie bieden inzake kwaliteit (62%) en betalingsveiligheid (50%). De trend is minder uitgesproken onder jongeren: 27% van de Belgen onder de 35 koopt liever online, tegenover 38% die liever de deur uitgaat om te shoppen.

Eén op de vijf Belgen doet nu meer online aankopen dan in de periode vóór de lockdown Christophe Hamal, CEO van Buy Way

Contactloos wordt de norm

"Tegelijk zien we een tegenstelling tussen de perceptie van de consument en het effectieve koopgedrag", zegt Christophe Hamal, CEO van Buy Way. Zo doet één op de vijf Belgen nu meer online aankopen dan in de periode vóór de lockdown. "Hoewel ze om emotionele redenen de voorkeur geven aan fysieke winkels, zien we dat de Belgen in werkelijkheid toch vaker dan vroeger online shoppen, veelal omwille van het grotere aanbod (49%) en de lagere prijzen (44%)."

Volgens de handelaars test één op de drie klanten regelmatig een artikel in de winkel om het vervolgens online te kopen. 50% van de ondervraagde consumenten geeft toe dat inderdaad al eens gedaan te hebben.

Het contactloos betalen in de fysieke winkel is sinds de lockdown in een stroomversnelling geraakt. 65% van de respondenten, zowel bij handelaars als consumenten, gelooft dat deze vorm van betalen binnenkort de norm zal worden. Mastercard merkt dat op zijn Maestro-netwerk liefst één op de drie in-store transacties nu contactloos is, wat de trend van de afgelopen maanden bevestigt.

Lees ook:

MediaMarkt pakt uit met Aziatische trend ‘live shopping’: de marktkramers van weleer... thuis op uw scherm (+)

Zo proberen cybercriminelen ook jou op te lichten: “Bedragen van 20.000 euro zijn geen uitzondering” (+)