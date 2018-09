Belg leent vooral om huis of auto te kunnen kopen Sven Vonck

18 september 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Lenen doen we vooral als we een woning willen kopen. Maar ook autoleningen zitten flink in de lift. We zochten uit waarvoor de Belgen aankloppen bij de bank voor een lening.

Eind juli registreerde de Centrale voor Kredieten aan Particulieren in ons land bijna 6,3 miljoen Belgen met minstens één uitstaand krediet. Veel Belgen hebben meerdere kredieten lopen, want in totaal telde de kredietcentrale 11,2 miljoen uitstaande kredieten.

Volgens de meest recente cijfers zijn er in ons land 3,1 miljoen lopende woonleningen, tegenover 8,1 miljoen uitstaande consumentenkredieten. Die laatste dienen voor kleinere en persoonlijke aankopen. Er zijn verschillende soorten consumentenkredieten. Zo zijn er 2 miljoen uitstaande leningen op afbetaling. Eigenlijk zijn dat klassieke leningen, waarbij de ontlener een som geld ontvangt, die hij samen met de intresten binnen een bepaalde periode moet terugbetalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de auto- of renovatieleningen die banken verstrekken om de aankoop van een auto of de renovatie van een woning mee te financieren.

Daarnaast zijn er ook nog 195.000 uitstaande verkopen op afbetaling. Daarbij is de kredietmakelaar ook de verkoper van het product dat door de lening wordt gefinancierd.

Veruit het populairste consumentenkrediet is de kredietopening. Eind juli stond de teller van het aantal uitstaande kredietopeningen op 5,9 miljoen. De kredietopening is een flexibele geldreserve. Via de kredietkaart kan je dan ‘in het rood’ te gaan op de zichtrekening. Ook hier betaal je kosten of intresten op het geleende bedrag.

Waarvoor lenen we?

De cijfers van de kredietcentrale geven een zicht op het aantal uitstaande kredieten in ons land, maar ze zeggen niets over de zaken waarvoor mensen het vaakst een lening afsluiten.

Wikifin - de opleidingstak van financiële watchdog FSMA - bracht dat met een onderzoek eerder dit jaar wel in kaart, door bij duizend Belgen naar hun kredietgedrag te peilen. Zo vroeg met onder andere naar de soorten leningen die men in het verleden reeds afsloot.

Wat bleek? De woonlening (49%) en de autolening (37%) zijn de populairste leningen. Daarnaast lenen mensen om energiebesparende investeringen te financieren (6%), of om meubelen of een televisie te kopen (respectievelijk 6% en 5%). 2% leende voor de aankoop van een motor, om belastingen te kunnen betalen of om op vakantie te gaan. En 1% leende... om een heel groot feest te kunnen geven!

