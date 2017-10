Belg leent steeds meer voor zijn woning 11u43

Bron: Belga 1 photo_news Consument De Belg leent steeds meer voor de aankoop of bouw van een woning, zo blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) voor het derde kwartaal. Toch blijft de kredietverlening heel gezond, verzekert men bij de BVK. "Amper 1,1 procent van de leningen kent een achterstand."

Het gemiddeld bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning is in het derde kwartaal gestegen naar 156.000 euro. Vorig jaar was dat 153.000 euro. Het gemiddeld krediet voor de bouw van een woning stijgt tot bijna 167.000 euro, tegen bijna 155.000 euro een jaar eerder. Ook voor renovaties wordt meer geleend: gemiddeld ruim 49.000 euro, tegen bijna 43.000 euro een jaar eerder.

De bedragen blijven stijgen, erkent de BVK. Toch blijft de verlening heel gezond. "Het aantal leningen met een achterstand blijft stabiel en bedraagt al lang zowat 1,1 procent", klinkt het bij de beroepsvereniging.