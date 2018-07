Belg leent alsmaar meer om woning te kopen of te (ver)bouwen: + 17.000 euro op twee jaar tijd TT

26 juli 2018

14u31

Bron: Belga 0 Consument De Belg leent alsmaar meer om een woning te kopen of te (ver)bouwen, zo blijkt uit de meest recente cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) in verband met de hypothecaire kredieten. Het gemiddelde kredietbedrag voor de aankoop van een woning lag in het tweede trimester op meer dan 157.500 euro. Dat is 10.000 euro meer dan twee jaar geleden. Voor nieuwbouw steeg het gemiddelde geleende bedrag tot meer dan 171.000 euro, of 17.000 euro meer op twee jaar tijd.

De hogere kredietbedragen hangen samen met de alsmaar stijgende vastgoedprijzen. Voor nieuwbouw komen daar ook de strenge energienormen bovenop.

De kredietbedragen stijgen dus voort, maar het aantal verstrekte kredieten ligt wel lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Concreet werden in het tweede trimester bijna 64.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten, voor een totaalbedrag van bijna 8,3 miljard euro (zonder herfinancieringen).

Dat zijn er 1,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds februari is de daling merkbaar: de BVK verwijst naar de veranderende fiscaliteit de -gewijzigde registratierechten - in Vlaanderen, die heeft geleid tot uitstelgedrag.

Het aantal kredietaanvragen gaat wel nog altijd in stijgende lijn. Zonder de herfinancieringen, steeg het aantal kredietaanvragen in het tweede trimester met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In bedrag was er zelfs een toename met 12,5 procent.