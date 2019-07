Gesponsorde inhoud Belg laat te veel geld op de zichtrekening staan Aangeboden door MeDirect

29 juli 2019

11u45

Bron: MeDirect

Eind september 2018 stond er maar liefst 80 miljard euro geparkeerd op de zichtrekeningen van alle Belgische gezinnen samen. Sinds 2015 groeiden ze zes keer zo hard als de spaarboekjes. Een recordbedrag, maar het brengt spijtig genoeg niets op. Naast het feit dat het niet opbrengt, nodigt teveel geld op de zichtrekening ook uit om sneller geld uit te geven.

Dat er zoveel op dit type rekening blijft staan, wordt vooral toegewezen aan de lage rente op de spaarrekeningen. Bij het gros van de spaarrekeningen is de rente immers gezakt tot het wettelijke minimum van 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie. Er zijn slechts een beperkt aantal spaarrekeningen die wél nog iets opbrengen, zoals de gereglementeerde spaarrekening van MeDirect die al geruime tijd de kop van het spaarpeloton aanvoert.

Laat uw geld niet slapen en start een beleggingsplan

U spaart al en heeft reeds een financiële reserve opgebouwd, dan is het aangewezen een deel daarvan te beleggen en te mikken op een hoger rendement. Al bieden sommige spaarrekeningen nog een hogere rente, de koopkracht van dat geld daalt sowieso omdat de rente onvoldoende is om de inflatie van zowat 2 procent te compenseren.

Een periodiek beleggingsplan is een formule waarbij de belegger meestal maandelijks via een automatische opdracht geld overschrijft naar een beleggingsfonds of een portefeuille van verschillende fondsen. Vele beleggingsexperts zijn het er over eens dat u zo geleidelijk aan een mooi kapitaal kan opbouwen. Omdat alles automatisch en zonder emotionele beïnvloeding verloopt, verkleint u het risico op slechte timing zoals in onderstaand voorbeeld.

Wanneer beginnen met een beleggingsplan?

Hoe vroeger u een beleggingsplan start, hoe beter. Zo zal uw rendement hoger liggen als u gedurende 20 jaar elke maand 250 euro opzijzet, dan 500 euro gedurende 10 jaar. Een beleggingsplan is tevens enorm flexibel: u kunt het bedrag verhogen of verlagen, uw plan tijdelijk stopzetten en het eender wanneer opnieuw activeren.

In tijden van lage rente telt elke euro aan opbrengsten. Vergelijk daarom de kosten die bankiers voor beleggingsplannen aanrekenen. Het openen van zo’n plan kost u niets, maar de meeste financiële instellingen rekenen als snel 1% tot 3% instapkosten aan. Het kan ook anders! MeDirect is de enige die noch instapkosten, noch uitstapkosten (onvoorwaardelijk), noch bewaarloon vraagt om in haar Modelportefeuilles (beleggingsplannen) te kunnen beleggen.

Stap echter niet in een beleggingsplan als u er na een jaar alweer wil uitstappen. Met een beleggingshorizon van minder dan vijf jaar is zo’n plan geen goede oplossing. Beurzen stijgen immers niet alleen, maar zakken ook af en toe. Doorgaans wordt bij fondsen een termijn van minstens acht jaar vooropgesteld. Vandaar dat zo’n beleggingsplan bijvoorbeeld ook interessant is voor (groot)ouders die hun (klein)kind later een financieel duwtje in de rug willen geven.

