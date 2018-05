Belg drinkt minder bier, vooral horeca krijgt klappen SVM

08 mei 2018

17u31

Bron: Belga 26 Consument De bierconsumptie op de Belgische markt is vorig jaar met 1,6 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers uit het jaarverslag van Brouwerij Haacht. Opnieuw een daling dus, maar die was kleiner dan in 2016, toen de Belgische consumptie met 3,29 procent daalde.

Volgens Haacht klokten horeca en retail samen af op 7,57 miljoen hectoliter, of 122.000 hectoliter minder dan in 2016. De daling situeert zich vooral in de horeca: -3,2 procent tot 3,26 miljoen hectoliter. In de retail ging 0,4 procent minder bier over de toonbank (4,31 miljoen hectoliter). Het aandeel van de retail stijgt dus verder, tot 57 procent.

Volgens Haacht ging het volume van de zwaardere bieren -bijvoorbeeld abdij- en trappistbieren en degustatiebieren- nog vooruit in de dalende markt. "De categorie van de pilsen blijft marktleider, maar het marktaandeel daalt licht van 71,3 naar 71,0 procent." Abdijbieren en trappist klokken samen af op 12 procent aandeel en degustatiebieren zijn goed voor 11,5 procent van de markt.

Uitdagingen

Op de cijfers van sectororganisatie Belgische Brouwers is het wachten tot juni. Dan volgt het jaarverslag met onder meer de cijfers van de Belgische markt en de export van de brouwerijen.

Haacht verwijst tot slot naar verschillende uitdagingen voor de brouwers: dalend verbruik, toenemend belang van de thuismarkt ten opzichte van de horeca, overcapaciteit en toenemende reglementering. Denk bijvoorbeeld maar aan de witte kassa, die een daling van het aantal horecazaken met zich meebrengt.