Belfius lanceert ‘Cirklo’, een app voor lokale cadeaubonnen Redactie

11 juni 2020

13u56

Belfius heeft 'Cirklo' gelanceerd, een app waarmee steden en gemeenten hun inwoners digitale cadeaubonnen kunnen aanbieden die ze kunnen uitgeven in de plaatselijke winkels. "Ideaal ter ondersteuning van lokale handelaars in de nasleep van de coronacrisis", aldus Belfius.

Volgens de bank-verzekeraar zijn lokale overheden sinds de coronacrisis "dringend op zoek naar oplossingen om de plaatselijke economische activiteit te ondersteunen, om te vermijden dat hun handelaren de deuren moeten sluiten".

De nieuwe toepassing sluit daarbij aan. Concreet kunnen burgers via Cirklo cadeaubonnen kopen, of de stad of gemeente kan alle inwoners een bon schenken of het bedrag van hun bonnen verhogen. De lokale handelaars hebben een app waarmee ze de bonnen kunnen innen (via een QR-code) en nadien het geld ervan kunnen krijgen.

Ook werkgevers kunnen de app gebruiken, bijvoorbeeld om de werknemers horeca- of consumptiecheques aan te bieden. Dat is een maatregel die afgelopen weekend werd aangekondigd in het kader van het federale ondersteuningsplan voor de door de coronacrisis getroffen sectoren.

Belfius verwacht snel aan een vijftiental deelnemende gemeenten te zitten. Halle, Waterloo en Kapelle-op-den-Bos ondertekenden al een Cirklo-contract.

De toepassing werd ontwikkeld door The Studio, de technologiedochter van Belfius. Ze werkt met blockchaintechnologie.