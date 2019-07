Beleggingsfondsen: wat zijn ze en waarom zijn ze toch interessant? Kurt Deman

23 juli 2019

08u30

Wie wat centen op een spaarrekening heeft geparkeerd, krijgt van zijn bankier vroeg of laat de vraag of hij in een beleggingsfonds wil stappen. Toch heerst vaak nog onduidelijkheid over wat de beleggingsformule precies inhoudt. Wij bundelen enkele veel gestelde vragen.

Wat is het?

Een beleggingsfonds, ook wel collectieve belegging (ICB) genoemd, brengt geld van verschillende individuele beleggers samen. Het fonds spreidt dat totale kapitaal over uiteenlopende beleggingsproducten, zoals aandelen of obligaties.

Hoe werkt een beleggingsfonds?

Het totale belegde kapitaal is verdeeld in deelbewijzen, waar u kunt op intekenen. U koopt dus geen aandelen of obligaties van slechts één bedrijf, maar van een fonds dat investeringen in verschillende bedrijven of overheden samenbrengt. Het aantal deelbewijzen dat u krijgt, hangt af van de koers (of inventariswaarde) van het fonds. Stel dat u tweehonderd euro stort in een fonds met als koers twintig euro, dan ontvangt u tien deelbewijzen. Hoe de waarde van de deelbewijzen evolueert, hangt af van de het beleggingsresultaat van het fonds. Stijgt de waarde van de beleggingsproducten die tot het fonds behoren, dan boekt u winst. Al geldt het omgekeerde helaas ook. Beleggen in een beleggingsfonds gaat dus altijd gepaard met risico’s. Hoe sterker de mogelijke schommelingen, hoe groter de impact op uw rendement.

Wat zijn de voordelen?

Diversificatie . U verdeelt uw geld over verschillende beleggingsproducten, landen en sectoren. Dat maakt u minder kwetsbaar dan wanneer u in een specifiek aandeel belegt.

Lage instapdrempel . Beleggingsfondsen zijn vrij toegankelijk en vereisen geen royale geldbeurs. U stapt in markten die vaak alleen voor professionals of ‘grote spelers’ zijn bedoeld. Wie het niet meteen groots wil aanpakken, kan opteren voor een beleggingsplan. U belegt dan gespreid, voor een bedrag vanaf 25 euro per maand. Aangezien u niet alles in één keer belegt, hoeft u zich geen zorgen te maken over het juiste instapmoment.

Geen voorkennis vereist . Een fondsenbeheerder bestudeert het fonds waarin u belegt en past de samenstelling ervan aan waar nodig.

Transparantie en autonomie . De meeste banken bieden de mogelijkheid om op basis van uw beleggingsprofiel snel en eenvoudig fondsen aan te kopen. Dat kan in het bankkantoor en via de website of app van de bank. De financiële instelling communiceert open over de evolutie van het fonds.

Eenvoud . U hoeft zelf niet in te staan voor de administratieve opvolging.

Keuzevrijheid . Gelooft u sterk in de economische groeilanden? Beschouwt u artificiële intelligentie als een beleggingsopportuniteit? Of kiest u voor een duurzaam fonds? Aan keuze geen gebrek.

Wat zijn de nadelen?

Risico . Fondsen zijn onderhevig aan onder meer de markt, wisselkoersen, valuta en inflatie. U geniet geen kapitaalgarantie en bent dus blootgesteld aan risico’s. Wie belegt in fondsen moet zich daar terdege van bewust zijn. Een beleggingsfonds verkleint de impact van negatieve markttendensen.

Kosten . Een beleggingsfonds gaat gepaard met verschillende kosten, zoals instap- en uitstapkosten, beheerskosten en taks op beursverrichtingen.

Hoe presteerden beleggingsfondsen de afgelopen jaren?

De resultaten verschillen van fonds tot fonds. Het rendement hangt af van tal van factoren, zoals het economische klimaat en de prestaties van een sector. Op Spaargids.be vindt u een overzicht van de prestaties van 2.684 fondsen. Dat omvat zowel fondsen met minimale schommelingen als positieve en negatieve uitschieters. Resultaten uit het verleden bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst.

