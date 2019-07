Beleggingsfondsen: enkele tips voor beginners Sven Vonck

15 juli 2019

09u00

Bron: spaargids.be

Sparen Er is een heel ruim aanbod van beleggingsfondsen. Daarom enkele tips die de zoektocht naar het juiste beleggingsfonds makkelijker maken.

1. Vermijd instapkosten

De meeste banken rekenen al meteen instapkosten aan wanneer u deelbewijzen van een beleggingsfonds koopt. Meestal schommelen de instapkosten rond 2 à 3 procent, al liggen die voor sommige fondsen nog veel hoger. Sommige banken rekenen geen instapkosten aan, wat voor u als belegger een serieuze besparing oplevert. Deutsche Bank was lang een van de banken die geen instapkosten aanrekende, maar vraagt sinds 1 juli 1 procent bij de aankoop van een fonds. Toch zijn er nog alternatieven voor fondsenbeleggers die geen instapkosten willen betalen, zoals MeDirect en BinckBank (die laatste rekent bij aankopen vanaf 500 euro geen instapkosten aan).

2. Kijk verder dan uw huisbank

De grootbanken bieden meestal enkel hun eigen beleggingsfondsen aan. Maar dat zijn niet noodzakelijk altijd de beste fondsen die er te vinden zijn. Bekijk daarom ook zeker het aanbod van banken met een zogenaamde open architectuur, wat betekent dat ze vaak honderden beleggingsfondsen aanbieden van andere spelers.

3. Begin met een fiscaalvriendelijk beleggingsfonds

Kies voor een pensioenspaarfonds als u uw eerste stappen zet in het fondsenlandschap en nog niet aan pensioensparen doet. Aan die fondsenbelegging hangt meteen al een mooi fiscaal voordeel. Als u in 2019 voor hoogstens 980 euro aan pensioensparen doet, krijgt u een belastingvermindering van 30 procent op uw stortingen. Stort u het plafondbedrag van 980 euro, dan recupereert u daarvan dus 294 euro via uw belastingbrief. U kunt ook een bedrag tussen 980 euro en 1.260 euro storten. Dan heeft u recht op een belastingvermindering van 25%.

4. Kies voor een beleggingsplan

Diversificatie is de grote troef van een beleggingsfonds, want met één aankoop investeert u meteen in tientallen (en soms meer dan honderd) aandelen of obligaties. Dat garandeert alvast een betere risicospreiding dan wanneer u zelf enkele individuele aandelen of obligaties zou aankopen. Maar om echt goed te diversifiëren, zou u ook best in meerdere beleggingsfondsen investeren. Als u daar niet de financiële middelen voor hebt, kan het verstandig zijn om te kiezen voor een beleggingsplan. Daarmee kan u soms al vanaf 25 euro per maand investeren in verschillende fondsen.

5. Kijk zeker naar het rendement in crisisjaren

Bekijk zeker de rendementen uit het verleden vooraleer u uw geld toevertrouwt aan een bepaald beleggingsfonds. Uiteraard vormen die geen garantie voor de toekomst. Kijk daarom vooral naar de prestaties van het beleggingsfonds tijdens de crisisjaren 2008, 2011 of begin 2016. Die prestaties zeggen al veel over de mate waarin het fonds bestand is tegen de onvermijdelijke beurscrisissen.

